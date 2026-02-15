巴西總統魯拉嘉年華巡遊惹議 法院、在野質疑選舉造勢

我的頻道

編譯中心／綜合14日電
巴西總統魯拉（見圖）13日展開嘉年華巡迴之旅，在國內引發政治爭議，反對派批評此舉形同選舉造勢，司法機關也釋出警訊。（美聯社）
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）13日展開嘉年華巡迴之旅，行程涵蓋雷西夫（Recife）與薩爾瓦多（Salvador de Bahia）等城市，並將於里約熱內盧觀賞以其人生為題的森巴學校遊行。不過，這場文化盛事卻在國內引發政治爭議，反對派批評此舉形同選舉造勢，司法機關也釋出警訊。

巴西嘉年華今年自2月13日起至18日登場。巴西總統魯拉預計先在雷西夫參加「破曉公雞」（Galo da Madrugada）遊行，隨後轉往薩爾瓦多，出席由文化部長暨歌手梅尼士（Margareth Menezes）領軍的「文化三重奏」活動。

其中，15日活動在里約熱內盧森巴遊行場薩布卡伊（Sapucaí），森巴學校尼泰羅伊學院（Acadêmicos de Niterói）將以「從穆倫古高地升起的希望：魯拉，巴西的工人」為題，敘述魯拉自培南布可州（Pernambuco）童年到登上總統之路的故事。

巴西今年10月將舉行總統選舉，多個反對派政黨向最高選舉法院提起訴訟，指控嘉年華遊行構成不當的政治宣傳，並要求對魯拉及其所屬工黨處以高額罰款。法院雖以「尚未發生」為由駁回臨時禁令，但強調案件並未結束，未來仍可能重新審理。

根據CNN巴西新聞網站報導，最高選舉法院院長露西亞（Cármen Lúcia）形容此案猶如「流沙」，提醒魯拉若涉入過深，恐面臨重大風險。她指出，儘管法院未阻止遊行，但若日後認定涉及選舉造勢，總統可能受罰，甚至影響候選資格。

巴西新聞網站G1報導指出，在此狀態下，巴西總統府指示內閣成員低調，避免在森巴遊行場政治宣傳，並建議僅在包廂觀賞，不要親自參與，以免引發爭議。政府內部對魯拉是否應出席活動也有分歧，一派認為總統應接受文化致敬，但另一派則主張謹慎，以免觸法。

分析人士指出，魯拉的嘉年華行程原意在展現文化多元與民眾親近，但面對總統選舉在即，巴西高度政治化的氛圍下，這場盛會早成為政治與司法角力的新戰場。

巴西總統魯拉舉辦嘉年華巡遊，反對派批評此舉形同選舉造勢，司法機關也釋出警訊。。（路透）
巴西總統魯拉舉辦嘉年華巡遊，反對派批評此舉形同選舉造勢，司法機關也釋出警訊。。（路透）

巴西

歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺

波蘭經濟強勁 人均GDP追趕英國 成為歐洲移民新熱點

