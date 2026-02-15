歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺

我的頻道

國際新聞組／綜合14日電
歐洲5國發表聯合聲明指出，確信俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地是死於毒殺。圖為納瓦尼2023年9月在莫斯科監獄透過視訊連線出席法庭聽證會。（路透資料照片）
歐洲5國發表聯合聲明指出，確信俄羅斯異議人士納瓦尼兩年前在流放地是死於毒殺。圖為納瓦尼2023年9月在莫斯科監獄透過視訊連線出席法庭聽證會。（路透資料照片）

英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等國14日聯合聲明，他們確信已故俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）兩年前在流放地死於毒殺。根據此一聯合聲明，這是上述5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後，所得的結論。

該聲明寫道，分析結果已確認樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine），在俄國自然界並不存在。俄國政府至今矢口否認對納瓦尼之死負有任何責任。

納瓦尼是俄國總統普亭的頭號政敵，2023年依「極端主義」罪名遭判入獄，2024年命喪北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

中央社引述法新社報導，納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）14日在慕尼黑安全會議邊談到：「我兩年前在這個會議的台上說，是普亭殺害我的丈夫。」

尤莉雅說：「我當然確信這是謀殺…但那時我空口無憑，不過這個說法如今已成為經過科學證實的事實。」

英國首相施凱爾14日讚揚納瓦尼，「在暴政面前展現巨大勇氣」。他說，「他揭發真相的決心已留下深遠影響，我也向他的家人表達深切慰問。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X表示：「我們現在知道普亭為了繼續掌權，不惜對自己的人民動用生物武器。」

當被問及為何耗費這麼久時間才得出關於納瓦尼死因的結論，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）回應，這是一個「複雜的過程」。

瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）說道：「我為我們能共同揭發真相感到自豪，我們現已掌握能向俄羅斯究責的證據。」

納瓦尼 普亭 俄國

