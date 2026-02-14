日本大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷 21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。(路透)

綜合NHK與產經新聞報導，日本 大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另有2名少年受傷。最新消息指出，當地警方稍早已帶回一名21歲涉案男子，疑似熟人犯案，正在調查詳細狀況。

大阪府警指出，15日凌晨0時左右接獲通報，稱中央区心齋橋筋一棟大樓1樓接獲通報稱有人被刺傷。死者為居住奈良縣的17歲少年，胸部等處遭利刃多次刺傷，送醫後確認死亡。

另有2名17歲少年上半身遭刺傷送醫，均為居住大阪府內人士。警方表示，2人詳細傷勢仍待確認，另有消息指出其中1人一度意識不清、傷勢嚴重。

嫌疑人案發後自現場逃離，府警隨後掌握其行蹤。根據辦案相關人士15日上午表示，警方已帶回一名疑似涉案的20多歲男子。據信這名男子與死傷3人相識，警方正進一步調查詳細經過，待嫌疑確認後，將依法予以逮捕。

案發地點位於大阪主要幹道御堂筋的道頓堀橋附近，距離以固力果「跑跑人」看板聞名的戎橋不遠，是觀光 人潮密集區。

一名自稱遠距目擊的大阪市20多歲男子說，傷者友人拼命為他進行CPR急救；另一名男大學生則心有餘悸說，倒地男子胸口出血，身穿的白襯衫被鮮血染紅。

另名自岡山縣赴大阪旅行、目擊現場的20多歲男子表示，他從餐廳走出後聽到突如其來的慘叫聲，回頭看見有人倒地，周圍也迅速聚集人群。

警方目前正持續訪查目擊者並調閱周邊影像，釐清案發全貌。