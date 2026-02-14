法國極右派青年遭毆打致死 馬克宏籲各方冷靜克制

我的頻道

中央社／里昂14日電
法國總統馬克宏14日呼籲各方對青少年遭打死的命案保持冷靜克制。圖為馬克宏13日出席第62屆慕尼黑安全會議。(歐新社)
法國強硬左派議員在東南部城市里昂舉辦的集會，發生一名23歲極右派青年在場邊遭人毆打致死事件，在各黨派間掀起一波政治緊張。總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲民眾保持冷靜與克制。

法新社報導，目前僅知喪生的23歲青年名為昆丁（Quentin）。由於法國極右派與強硬左派目前均聚焦2027年總統大選，昆丁之死已讓兩派間本就緊繃的局勢再度升級。

昆丁是在12日送醫。據支持者描述，他當時正在里昂的巴黎政治學院（Sciences Po）分校，為抗議強硬左派歐洲議會議員哈山（Rima Hassan）演說的示威活動提供維安，卻遭到攻擊。家屬律師指出，昆丁疑似遭到一群「有組織且受過訓練」的人士伏擊，對方人數眾多、持有武器且部分人員蒙面。

里昂檢察官辦公室今天向法新社表示，昆丁傷重不治。檢方並指出，已以涉嫌加重過失致死展開調查。

馬克宏在社群平台X發文表示，昆丁是「前所未見的暴力爆發」受害者。他進一步說：「致命仇恨在我國無容身之處。我呼籲冷靜、克制與尊重。」

極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也發文譴責，要求將「動用私刑的野蠻歹徒」繩之以法。而哈山所屬的強硬左派政黨「不屈法國」（LFI）議員阿爾諾（Raphael Arnault）也向家屬致哀，希望真相能水落石出。

事件發生後，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）呼籲有關當局「加強對政治集會以及競選總部的安全戒備」。

馬克宏 內政部 總統大選

