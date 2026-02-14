我的頻道

涉國安？猶他州強制中資公司出售逾500畝土地

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭

中央社／慕尼黑14日綜合外電報導
丹麥總理佛瑞德里克森。（美聯社）
丹麥總理佛瑞德里克森今天指出，儘管美國總統川普近期已收回先前揚言以武力奪取格陵蘭的威脅，她認為川普仍未打消取得這塊丹麥自治領土的念頭。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上被問及，川普（Donald Trump）是否依然希望擁有格陵蘭，她回應：「很遺憾，我認為他的確仍這麼想。」

川普上月表示與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成他所謂的「框架協議」後，緩和了自己關於奪取格陵蘭的言論，但美歐雙邊關係仍然緊張。

佛瑞德里克森參與討論北極地區安全的會議時談到：「大家都問我們，我們認為事情結束了嗎？我說不，我們不認為這件事已經落幕。」

佛瑞德里克森及格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示，格陵蘭居民受到的壓力「令人無法接受」，不過尼爾森也提到，他們已朝「正確方向邁出幾步」。

美國、丹麥與格陵蘭三方已成立一個工作小組，討論華府對北極地區安全議題的關切，但相關細節尚未對外公布。

佛瑞德里克森和尼爾森昨天在慕尼黑安全會議場邊與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤了15分鐘，佛瑞德里克森稱他們的談話「具有建設性」。

