羅浮宮又出包 展廳漏水恐損及19世紀梅尼耶畫作

編譯中心／綜合13日電
巴黎羅浮宮（The Louvre Museum）。(美聯社)
巴黎羅浮宮（The Louvre Museum）。(美聯社)

繼珠寶藏品失竊、建物老舊、票券詐騙案後，巴黎羅浮宮(The Louvre Museum)又發生漏水事故。法國媒體報導，德農館(Denon)一個展廳12日晚間漏水，可能有畫作受損。

BFM電視台(BFMTV)報導，漏水事件發生在12日晚到13日凌晨，地點在德農館707號展廳，13日上午9時47分館方內部通報為「技術事故」。

707號展廳展示的藝術品包括法國畫家梅尼耶(Charles Meynier)19世紀的作品「法國繪畫的勝利：普桑、勒蘇爾、李布隆的榮耀」(Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun)等。

報導提到，據信這次漏水是樓上管線故障引起，展廳天花板嚴重受損，已暫時關閉；另有消息人士透露，有藝術品受損，正由專家評估。

羅浮宮官方網站公告，706號到708號展廳暫時關閉。

羅浮宮近期災禍一樁接一樁：去年10月有盜賊入侵，竊走多件珠寶藏品，至今未追回；11月因建物老舊，須關閉展廳；11月底，埃及文物圖書館漏水，數百件文獻受損；自去年底以來，員工因不滿工作條件而數度罷工；近日又發生員工及導遊涉入票券詐騙案。

羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，2025年有900萬人造訪，其中73%是外國人。

羅浮宮 詐騙 埃及

