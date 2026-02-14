英邊境管制趨嚴：雙重國籍者若無有效英國護照 禁止入境

英國政府從2月25日開始，規定擁有雙重國籍者若未持有有效英國護照，禁止搭乘飛機、輪船及火車入境，邊境管制趨嚴。(路透)

英國政府2025年起推行近50年來最嚴格移民 政策，邊境管制也趨嚴，從2月25日開始，擁有雙重國籍者若未持有有效英國護照，禁止搭乘飛機、輪船、火車入境英國。英國內政部 公布新規之後，許多旅居海外或正在海外旅行的英國公民紛紛抱怨恐怕遭到拒絕入境。

英國內政部宣布，25日起所有入境英國者都須出示旅遊許可(permission to travel)，除非是英國、愛爾蘭居民，或享有其他豁免。短期遊客可申請電子旅行憑證(Electronic Travel Authorisation)，費用16英磅。

英國內政部首度要求，雙重國籍者必須出示有效英國護照，否則必須繳交589元英磅取得居留權證明書(certificate of entitlement)並附在護照上才能入境。

英國內政部表示，這是數位化計畫的環節之一，旨在實現「無縫旅行體驗」，讓政府有更大權力阻止具有威脅的人物入境，對移民狀況取得更完整的掌握。

英國政府2025年起推行近50年來最嚴格移民政策，目標大幅壓低淨移民人數，從原本每年百萬降至數十萬。主要透過提高技術工簽薪資門檻、延長永居審查期、取消低技能移民途徑三管齊下。

而新「Earned Settlement」(貢獻度)永居系統以品格、融入、貢獻、居留四大支柱評估。英語要求從B1升至B2。技術工簽證 最低年薪飆至38700英鎊(後續至41700)；技能等級收緊，畢業生簽證PSW簽證縮至18個月；配偶簽證收入門檻提高至29000英鎊並禁護理工攜帶眷屬。另外，BNO香港人維持5+1路徑不受10年新制影響。

英國國家統計局最新數據指出，截至2025年6月，淨移民人數驟減至20.4萬人，較去年同期腰斬40萬、跌幅高達69%。有分析指出，因為稅改驅使富豪中產「用腳投票」離開英國，才導致「移入減移出」的淨移民數字急轉直下。