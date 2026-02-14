泰國校園槍擊案 自願當人質釋放學生…54歲女校長中彈亡

泰國南部宋卡府(Songkhla)一所公立學校11日發生槍擊劫持案，54歲女校長薩西帕為保護學生主動提議當人質，後因中彈後搶救多時宣告不治。（新華社）

泰國 南部宋卡府(Songkhla)合艾市(Hat Yai)一所公立學校11日下午驚爆槍擊 劫持案，18歲男嫌犯從警車奪槍闖入校園挾持師生造成1死3傷。54歲女校長薩西帕為了保護學生，主動提議「用自己換釋放孩子」，她中彈後搶救多時仍宣告不治，此事震驚泰國社會，該闖入校園的槍手已被逮捕。

香港 01引述英國廣播公司(BBC)報導，當地時間2月11日下午5點前不久，一名18歲男子闖入位於合艾市附近的一所學校，槍擊了薩西帕和一名女學生。

在與槍手對峙兩小時後，槍手被捕。對峙期間，多名學生和教師被困在帕通普拉坦基里瓦特學校(Phatong Prathan Keeriwat School)的教學大樓內。

薩西帕於12日凌晨因傷勢過重去世。受傷的女學生目前狀況穩定。警方表示，另一名在對峙期間跳窗逃生的學生仍在醫院接受治療。

據泰媒報導，在與槍手對峙期間，54歲的校長薩西帕透過與其談判，以自己作為交換條件，換取嫌犯釋放一名學生。薩西帕其後被槍手槍傷。

學校之後在Facebook上發文，對校長的離世表示「最深切的哀悼」。貼文寫道：「雖然我們失去了她，但她留下的美好回憶和善良品格將永遠留在我們心中。」12日下午，身穿黑衣的哀悼者絡繹不絕地參加了校長的悼念儀式。

當地官員表示，被拘留的嫌犯有一名妹妹在該校就讀，但犯案動機尚未確定。他過往有吸毒史，並於2025年12 月才從精神病院出院。