我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

泰國校園槍擊案 自願當人質釋放學生…54歲女校長中彈亡

編譯中心／綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國南部宋卡府(Songkhla)一所公立學校11日發生槍擊劫持案，54歲女校長薩西帕為保護學生主動提議當人質，後因中彈後搶救多時宣告不治。（新華社）
泰國南部宋卡府(Songkhla)一所公立學校11日發生槍擊劫持案，54歲女校長薩西帕為保護學生主動提議當人質，後因中彈後搶救多時宣告不治。（新華社）

泰國南部宋卡府(Songkhla)合艾市(Hat Yai)一所公立學校11日下午驚爆槍擊劫持案，18歲男嫌犯從警車奪槍闖入校園挾持師生造成1死3傷。54歲女校長薩西帕為了保護學生，主動提議「用自己換釋放孩子」，她中彈後搶救多時仍宣告不治，此事震驚泰國社會，該闖入校園的槍手已被逮捕。

香港01引述英國廣播公司(BBC)報導，當地時間2月11日下午5點前不久，一名18歲男子闖入位於合艾市附近的一所學校，槍擊了薩西帕和一名女學生。

在與槍手對峙兩小時後，槍手被捕。對峙期間，多名學生和教師被困在帕通普拉坦基里瓦特學校(Phatong Prathan Keeriwat School)的教學大樓內。

薩西帕於12日凌晨因傷勢過重去世。受傷的女學生目前狀況穩定。警方表示，另一名在對峙期間跳窗逃生的學生仍在醫院接受治療。

據泰媒報導，在與槍手對峙期間，54歲的校長薩西帕透過與其談判，以自己作為交換條件，換取嫌犯釋放一名學生。薩西帕其後被槍手槍傷。

學校之後在Facebook上發文，對校長的離世表示「最深切的哀悼」。貼文寫道：「雖然我們失去了她，但她留下的美好回憶和善良品格將永遠留在我們心中。」12日下午，身穿黑衣的哀悼者絡繹不絕地參加了校長的悼念儀式。

當地官員表示，被拘留的嫌犯有一名妹妹在該校就讀，但犯案動機尚未確定。他過往有吸毒史，並於2025年12 月才從精神病院出院。

世報陪您半世紀

泰國 槍擊 香港

上一則

Hello Kitty設計師山口裕子掌舵46年交棒 這些名牌曾搶合作

下一則

淘金客湧向「金三角」 澳洲去年發1.6萬淘金證創紀錄

延伸閱讀

加拿大小鎮校園槍擊 奪6師生性命 卡尼獻花致哀

加拿大小鎮校園槍擊 奪6師生性命 卡尼獻花致哀
南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」
加拿大警方披露校園槍擊案兇手身分 生理男6年前變女性

加拿大警方披露校園槍擊案兇手身分 生理男6年前變女性
加拿大罕爆校園槍案10死27傷 36年最慘 女槍手自盡動機不明

加拿大罕爆校園槍案10死27傷 36年最慘 女槍手自盡動機不明

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返