堅持戴戰亡同袍肖像頭盔 烏選手遭冬奧禁賽 澤倫斯基批不道德

快訊

編譯羅方妤／綜合報導
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇在米蘭冬奧戴著印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，他因為堅持配戴這個頭盔遭國際奧會取消參賽資格。（美聯社）
世界日報 陪您半世紀

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭主辦單位禁止後仍拒絕妥協，12日被取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會參賽資格。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X發文批評，國際奧委會（IOC）取消赫拉斯克維奇的冬奧參賽資格「極不道德」。

澤倫斯基在X分享了前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）的貼文，摩根說IOC的決定「令人感到噁心」。澤倫斯基的貼文中寫道：「皮爾斯，謝謝你採取堅持原則的立場。IOC的決定確實極不道德。」

不過，烏克蘭體育部長比德尼（Matvii Bidnyi）表示，烏克蘭不會因為赫拉斯克維奇被取消參賽資格，而考慮抵制奧運。他說，IOC取消赫拉斯克維奇參賽資格為IOC帶來的傷害，比對赫拉斯克維奇的傷害更大，並稱赫拉斯克維奇是「英雄」。

國際奧會發言人亞當斯日前指出，頭盔印有受害者頭像，已違反奧運憲章禁止賽場政治表態規範，但大會已「破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章」。

國際奧會聲明指出，因赫拉斯克維奇「拒絕遵守國際奧會『運動員言論表達準則』」，因此取消他的參賽資格，國際雪車總會評審團也認定他準備佩戴的頭盔不符規定。

烏克蘭 澤倫斯基 奧運

