不滿貿協犧牲農民「向狡猾的美國投降」 印度3億人罷工示威

編譯江昱蓁／綜合報導
印度民眾12日發動罷工抗議印美貿易協議，示威者舉著不滿印度總理莫迪的標語在孟買集會。（路透）
印度與美國7日公布貿易協議框架，印度取消或降低美國農產品關稅，換取美國降低印度商品關稅至18%，雖讓印度企業鬆一口氣，印度農民卻憂心美國進口商品損害生計，印度至少10個工會串聯12日發動全國罷工，抗議協議犧牲農民利益。

印度時報指出，罷工已獲多個工會支持，農民組織與各界團體也表態響應，估計將有3億勞工參加。印度新聞信託社的畫面也顯示，印度南部克勒拉的大街幾乎沒有店家營業，街頭異常冷清。

印度斯坦時報表示，克勒拉等邦若響應罷工，學校可能停課，市場與商店被迫暫時歇業，銀行營運也受影響，公車等公共運輸系統可能出現誤點、減班或取消班次。

紐約時報12日報導，美印聯合聲明指印度將降低美國「新鮮與加工水果、黃豆油」及其他數類農產品的關稅，點燃印度人怒火。

白宮於網頁說明中，在水果與黃豆油之間加入「部分豆類」的字句，影響印度民眾至深，扁豆與鷹嘴豆等莢豆乾籽是印度國民飲食中蛋白質主要來源。不過，白宮網頁說明11日已將「部分豆類」刪除。

印度農業部長喬汗10日宣布豆類自給自足新政，稱「自外國進口豆類是恥辱」，並稱貿易協議能保護印度農民。

發起罷工的聯合農民陣線主席莫拉指控這項協議背叛農民，「向狡猾的美國投降」，莫拉稱協議對弱國毫無幫助，「他們輕易將商品出口至印度，用廉價商品攻占我們的市場，我們卻無法與之競爭，農民將因此破產」，聯合農民陣線一開始就反對印度與美國、歐盟、紐西蘭的協議。

莫拉要求印度商工部長戈雅應為背叛農民而辭職。戈雅則說，協議「完全保護敏感農業與乳製品」，保障農民利益與農村生計。

印度在協議中承諾5年內購買價值5千億美元美國商品，實際上等於將進口額翻倍，也引發大量質疑。在野黨批評協議讓關鍵市場暴露於不公平競爭之下，還放棄對數位貿易規則的控制權。

印度國會反對黨議員12日在新德里國會大樓外抗議印美貿易協議。（美聯社）
