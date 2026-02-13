日眾院修憲派首破9成 最多議員支持「明確記載自衛隊存在」

日本眾院議員有93%贊成修憲；圖為首相高市早苗（中）1月解散眾議院時，與黨員同喊加油。(路透)

日本 朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院 議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲派比例首度突破九成，2024年上次眾院選為67%。最多人支持的是「明確記載自衛隊的存在」。

對於是否有必要修改現行憲法的五選項提問中，贊成、傾向贊成的修憲派占93%，反對僅3%，比上次的23%大幅下滑；中立立場者4%。各黨贊成比例分別為：自民黨99%、日本維新會100%、國民民主黨96%、參政黨93%、未來團隊73%，中道改革聯合為58%；共產黨與令和新選組則100%反對。

由於自民黨單獨取得三分之二席次，加上日本維新會及多個在野黨態度積極，眾院幾乎清一色為修憲派。不過去年參院 選舉時，贊成修憲的當選人僅占63%。憲法修正案須經眾參兩院各三分之二以上議員同意方可提出。有日本政府內部人士認為，至少要等到2028年下次參院選舉時，才能提案。

首相高市早苗在選戰中多次強調應將自衛隊定位為憲法上的實力組織，選後記者會上也表達要推動修憲。有80%的眾議員當選人支持在憲法明確記載自衛隊的存在，較上次的51%明顯增加。自民黨94%、維新92%、國民64%、參政86%、未來團隊55%。

另據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至39歲族群高達63%，40至59歲為58%，顯示年齡越輕，對選舉結果的評價明顯越正面。

相較之下，60歲以上族群中，「覺得很好」為48%、「覺得不好」為38%，兩者差距不大。若以性別區分，男性給予正面評價的比例為61%，高於女性的49%。

在詢問「自民黨為何大幅增加席次」（從九項理由中複選）時，依照支持政黨別分析，即使是在野黨支持者，都有64%認為是因為「在野黨領袖沒有個人魅力」，在全體理由中排在第三，與全體受訪者比例相同。

而不論在野、執政陣營支持者，甚至無黨派，都認為自民黨能夠獲得壓倒性勝利的頭號理由都是，「對於高市首相的政治姿態抱有期待」，比例高達73%。

分析指出，這顯示高市將「領導能力的信任」作為選戰主軸，而在野黨未能提出有效的對抗議題，在野黨支持層普遍認為這是一場「黨魁對決的落敗」。