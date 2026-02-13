我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

日眾院修憲派首破9成 最多議員支持「明確記載自衛隊存在」

記者雷光涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本眾院議員有93%贊成修憲；圖為首相高市早苗（中）1月解散眾議院時，與黨員同喊加油。(路透)
日本眾院議員有93%贊成修憲；圖為首相高市早苗（中）1月解散眾議院時，與黨員同喊加油。(路透)

世界日報 陪您半世紀

日本朝日新聞與東京大學谷口將紀研究室共同調查，本屆眾院議員當選人中，93%贊成修憲，是2003年有調查以來，國會選舉修憲派比例首度突破九成，2024年上次眾院選為67%。最多人支持的是「明確記載自衛隊的存在」。

對於是否有必要修改現行憲法的五選項提問中，贊成、傾向贊成的修憲派占93%，反對僅3%，比上次的23%大幅下滑；中立立場者4%。各黨贊成比例分別為：自民黨99%、日本維新會100%、國民民主黨96%、參政黨93%、未來團隊73%，中道改革聯合為58%；共產黨與令和新選組則100%反對。

由於自民黨單獨取得三分之二席次，加上日本維新會及多個在野黨態度積極，眾院幾乎清一色為修憲派。不過去年參院選舉時，贊成修憲的當選人僅占63%。憲法修正案須經眾參兩院各三分之二以上議員同意方可提出。有日本政府內部人士認為，至少要等到2028年下次參院選舉時，才能提案。

首相高市早苗在選戰中多次強調應將自衛隊定位為憲法上的實力組織，選後記者會上也表達要推動修憲。有80%的眾議員當選人支持在憲法明確記載自衛隊的存在，較上次的51%明顯增加。自民黨94%、維新92%、國民64%、參政86%、未來團隊55%。

另據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至39歲族群高達63%，40至59歲為58%，顯示年齡越輕，對選舉結果的評價明顯越正面。

相較之下，60歲以上族群中，「覺得很好」為48%、「覺得不好」為38%，兩者差距不大。若以性別區分，男性給予正面評價的比例為61%，高於女性的49%。

在詢問「自民黨為何大幅增加席次」（從九項理由中複選）時，依照支持政黨別分析，即使是在野黨支持者，都有64%認為是因為「在野黨領袖沒有個人魅力」，在全體理由中排在第三，與全體受訪者比例相同。

而不論在野、執政陣營支持者，甚至無黨派，都認為自民黨能夠獲得壓倒性勝利的頭號理由都是，「對於高市首相的政治姿態抱有期待」，比例高達73%。

分析指出，這顯示高市將「領導能力的信任」作為選戰主軸，而在野黨未能提出有效的對抗議題，在野黨支持層普遍認為這是一場「黨魁對決的落敗」。

日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本 眾院 參院

上一則

南韓國情院：北韓金主愛進入接班內定階段 可能接第一書記

下一則

不滿貿協犧牲農民「向狡猾的美國投降」 印度3億人罷工示威

延伸閱讀

「不副署」法律、拒編列軍人加薪…賴總統有臉稱在野卡預算？

「不副署」法律、拒編列軍人加薪…賴總統有臉稱在野卡預算？
共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義
民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力
眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因