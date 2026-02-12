1家賭場抓800人 柬埔寨掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪
柬埔寨當局近期針對跨國詐騙展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官員表示，近幾周已關閉近200處詐騙中心，並罕見對外開放其中一處供媒體參訪，藉此展現政府正打擊運作高度精密且鎖定全球民眾的犯罪行動。
高棉時報與路透報導，西哈努克省檢警會同憲兵部隊，對西哈努克市第4分區第4村的「新利賭場」（Sinli Casino）大樓第18層與第19層進行稽查與搜索，共查獲來自7國約805人，包括中國、南韓、日本、美國、菲律賓、巴基斯坦、印度與柬埔寨，並查扣約650台電腦及約1000支手機；全案目前仍由相關單位持續依法辦理中。
柬埔寨打擊線上詐騙委員會主席、資深部長柴西納里特（Chhay Sinarith）近日在金邊接受路透訪問時表示，當局目前已查封約190處據點，逮捕173名與詐騙中心有關的高階犯罪人物，並將約1.1萬名工作人員遣返回國。
▲ 影片來源：X平台＠Jacob in Cambodia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
這波掃蕩行動始於去年底，起因於一起被視為迄今針對跨國詐騙網絡最具力道的國際取締行動，即太子集團董事長陳志遭美國起訴，隨後被引渡至中國。其後，數以千計的詐騙園區工作人員陸續逃離據點，其中部分人為被販運的受害者，長期遭拘禁於殘酷環境中，試圖返國；國際特赦組織形容此情況為一場「人道危機」。
路透隨後前往鄰近越南邊境的貢布省一處大型園區參訪，看到寬敞的工作室內擺滿一排排電腦座位，桌上散落著指示如何詐騙泰國受害者的文件，另設有電話通話用的隔間，以及一處仿造的印度警察局場景；印度駐金邊大使館尚未立即回應詢問。
當局表示，在名為「My Casino」的貢布賭場園區內並未逮捕任何人；被指控為主事者的企業家李光（Ly Kuong）遭到拘留後，園區內工作人員陸續逃離，警方坦言因人力不足，無法攔阻離開的人群。貢布省警察局長毛占莫圖里（Mao Chanmothurith）也在官方安排的參訪行程中指出，全省僅約1000名警察，另有約300名憲兵，即便警憲聯合出動，仍無法攔阻約6000至7000人離開園區。
