1家賭場抓800人 柬埔寨掃蕩跨國詐騙 罕見開放外媒參訪

柬埔寨貢布省一處名為「My Casino」的詐騙據點內，10日可見成排的電腦設備。（路透）

柬埔寨 當局近期針對跨國詐騙 展開大規模掃蕩，超過800名涉嫌從事科技詐騙的嫌犯在西哈努克省一間賭場遭到逮捕。一名資深政府官員表示，近幾周已關閉近200處詐騙中心，並罕見對外開放其中一處供媒體參訪，藉此展現政府正打擊運作高度精密且鎖定全球民眾的犯罪行動。

高棉時報與路透報導，西哈努克省檢警會同憲兵部隊，對西哈努克市第4分區第4村的「新利賭場」（Sinli Casino）大樓第18層與第19層進行稽查與搜索，共查獲來自7國約805人，包括中國、南韓、日本、美國、菲律賓、巴基斯坦、印度 與柬埔寨，並查扣約650台電腦及約1000支手機；全案目前仍由相關單位持續依法辦理中。

柬埔寨打擊線上詐騙委員會主席、資深部長柴西納里特（Chhay Sinarith）近日在金邊接受路透訪問時表示，當局目前已查封約190處據點，逮捕173名與詐騙中心有關的高階犯罪人物，並將約1.1萬名工作人員遣返回國。

【805 People Found in Sihanoukville Casino Raid】



Preah Sihanouk provincial authorities raided the Xinli Casino this morning, inspecting the 18th and 19th floors of the building in Sangkat 4, Sihanoukville.



The joint operation, led by Deputy Governor Min Kompheak with… pic.twitter.com/QpWq7KlFcE — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) 2026年2月10日

這波掃蕩行動始於去年底，起因於一起被視為迄今針對跨國詐騙網絡最具力道的國際取締行動，即太子集團董事長陳志遭美國起訴，隨後被引渡至中國。其後，數以千計的詐騙園區工作人員陸續逃離據點，其中部分人為被販運的受害者，長期遭拘禁於殘酷環境中，試圖返國；國際特赦組織形容此情況為一場「人道危機」。

路透隨後前往鄰近越南邊境的貢布省一處大型園區參訪，看到寬敞的工作室內擺滿一排排電腦座位，桌上散落著指示如何詐騙泰國受害者的文件，另設有電話通話用的隔間，以及一處仿造的印度警察局場景；印度駐金邊大使館尚未立即回應詢問。

當局表示，在名為「My Casino」的貢布賭場園區內並未逮捕任何人；被指控為主事者的企業家李光（Ly Kuong）遭到拘留後，園區內工作人員陸續逃離，警方坦言因人力不足，無法攔阻離開的人群。貢布省警察局長毛占莫圖里（Mao Chanmothurith）也在官方安排的參訪行程中指出，全省僅約1000名警察，另有約300名憲兵，即便警憲聯合出動，仍無法攔阻約6000至7000人離開園區。