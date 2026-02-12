我的頻道

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

索馬利亞客機迫降滑進海邊 機長神反應救55人無傷亡

編譯周辰陽／綜合11日電
索馬利亞一架載有50名乘客的客機，10日緊急迫降時偏離跑道，擱淺在海岸線上。（美聯社）
索馬利亞一架載有50名乘客的客機，10日緊急迫降時偏離跑道，擱淺在海岸線上。（美聯社）

索馬利亞航空公司「星空航空」（Starsky Aviation）一架客機因技術故障，被迫折返首都摩加迪休國際機場，降落後衝出跑道，滑入機場旁海岸線的淺水區，所幸機上55人全數生還，無人受傷並順利撤離。航空公司表示，飛行員臨危不亂、迅速應變，是拯救50名乘客與5名機組員的關鍵。

BBC與天空新聞報導，索馬利亞民航局（CAA）指出，涉事飛機為一架福克50型飛機（Fokker 50），機組員10日上午自摩加迪休起飛，原定前往北部城市加爾卡尤（Gaalkacyo），但在飛行約15分鐘後通報出現技術問題，隨即要求返航。

索馬利亞民航局局長哈桑（Ahmed Macalin Hassan）表示，該機隨後成功觸地，但未能在跑道上停住，衝出柏油跑道後停在淺水中。飛機已受損，事故原因仍有待進一步調查。現場照片顯示，飛機至少有一側機翼折斷，但整體結構仍大致完整。

非洲聯盟駐索馬利亞特派團在X平台(前身為推特Twitter)發文表示，聯合國與非盟部隊已「迅速部署」協助救援行動，索馬利亞運輸部長努赫（Mohamed Farah Nuh）也到場關切。努赫指出，救援隊已清點確認，機上所有人員均安全無虞。

星空航空執行長努爾（Ahmed Nur）表示，飛機是在跑道上衝出後，才停在機場附近的印度洋海岸。發言人阿登（Hassan Mohamed Aden）則說：「我們鬆了一口氣，確認所有乘客與機組人員均安。相關調查正在進行中，以釐清導致這次緊急迫降的技術問題原因。」

阿登進一步說：「飛行員迅速而冷靜的決策，是確保機上所有人員安全的關鍵，我們讚揚他臨場處置的方式。」

印度 聯合國

