加拿大罕爆校園槍案10死27傷 36年最慘 女槍手自盡動機不明

加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中發生致命槍擊事件後，學生在警方保護下魚貫離開學校。(美聯社)

加拿大 西部卑詩省小鎮一所中學10日發生加國36年來死傷最多的槍擊 案，一名女子在校內開火後自盡，造成槍手在內十人死亡，至少27人受傷。驚恐的學生用桌子堵門逾兩小時等待救援，避過一劫。由於北美大規模槍擊幾乎都是男性行凶，嫌犯為女性實屬罕見。

此事發生在當地時間10日下午。加國皇家騎警說，在地處偏遠的坦布勒嶺鎮「坦布勒嶺中學」發現六具遺體，另一人在送醫途中死亡。此外，附近住宅發現兩名死者，被認為與這起槍擊有關。傷者有兩人傷勢危急，經由空中送醫。

案發小鎮位於洛磯山脈山麓、溫哥華東北方約1155公里，人口約2400人。當局曾透過手機在當地發送就地避難警報，當時嫌犯被描述為一名穿洋裝、棕色頭髮的女性。警司佛洛伊德 其後證實，警報描述的嫌犯已發現在校內身亡。

警方尚未公布槍手及受害者年齡。警司佛洛伊德說，警員逐步清理現場時發現多人傷亡，警方不會公布嫌犯姓名，其作案動機仍不明，仍在調查受害者與槍手的關聯。

倖存的12年級學生奎斯特告訴加拿大廣播公司，他剛到教室不久走廊就響起警報，他隨即將教室門關上等待消息，起初覺得應沒什麼事，後來開始收到「令人不安」的現場照片，才意識到事情嚴重，「當時氣氛非常緊張，我想大家情緒都很緊繃…我們彼此鼓勵，不讓自己陷入悲傷」。

奎斯特說，他和同學用桌子堵住教室門口，在封鎖狀態等了兩個多小時，直到警方破門而入護送他們離開學校。現場畫面顯示，多名學生舉著手走出校園，幾輛警車圍住現場大樓，一架直升機在上空盤旋。

加國總理卡尼在社群媒體X平台(前身為推特Twitter)聲明，對這起駭人槍擊深感悲痛，「我為失去摯愛的家屬與朋友祈禱」。卡尼也取消11日前往德國參加慕尼黑安全會議的行程。

卑詩省長尹大衞（David Eby）說，這是令人「難以置信」的悲劇。在加拿大，大規模槍擊案極為罕見。

這是加國自2020年以來最致命槍擊，當時東部諾瓦斯科細亞省1名槍手殺害13人並縱火造成9人死亡；加國隨後對持有槍枝祭出多項限制，但在農民和獵人反對下撤回進一步設限計畫。