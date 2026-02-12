我的頻道

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

加拿大罕爆校園槍案10死27傷 36年最慘 女槍手自盡動機不明

編譯盧思綸、高詣軒／綜合11日電
加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中發生致命槍擊事件後，學生在警方保護下魚貫離開學校。(美聯社)
加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中發生致命槍擊事件後，學生在警方保護下魚貫離開學校。(美聯社)

加拿大西部卑詩省小鎮一所中學10日發生加國36年來死傷最多的槍擊案，一名女子在校內開火後自盡，造成槍手在內十人死亡，至少27人受傷。驚恐的學生用桌子堵門逾兩小時等待救援，避過一劫。由於北美大規模槍擊幾乎都是男性行凶，嫌犯為女性實屬罕見。

此事發生在當地時間10日下午。加國皇家騎警說，在地處偏遠的坦布勒嶺鎮「坦布勒嶺中學」發現六具遺體，另一人在送醫途中死亡。此外，附近住宅發現兩名死者，被認為與這起槍擊有關。傷者有兩人傷勢危急，經由空中送醫。

案發小鎮位於洛磯山脈山麓、溫哥華東北方約1155公里，人口約2400人。當局曾透過手機在當地發送就地避難警報，當時嫌犯被描述為一名穿洋裝、棕色頭髮的女性。警司佛洛伊德其後證實，警報描述的嫌犯已發現在校內身亡。

警方尚未公布槍手及受害者年齡。警司佛洛伊德說，警員逐步清理現場時發現多人傷亡，警方不會公布嫌犯姓名，其作案動機仍不明，仍在調查受害者與槍手的關聯。

倖存的12年級學生奎斯特告訴加拿大廣播公司，他剛到教室不久走廊就響起警報，他隨即將教室門關上等待消息，起初覺得應沒什麼事，後來開始收到「令人不安」的現場照片，才意識到事情嚴重，「當時氣氛非常緊張，我想大家情緒都很緊繃…我們彼此鼓勵，不讓自己陷入悲傷」。

奎斯特說，他和同學用桌子堵住教室門口，在封鎖狀態等了兩個多小時，直到警方破門而入護送他們離開學校。現場畫面顯示，多名學生舉著手走出校園，幾輛警車圍住現場大樓，一架直升機在上空盤旋。

加國總理卡尼在社群媒體X平台(前身為推特Twitter)聲明，對這起駭人槍擊深感悲痛，「我為失去摯愛的家屬與朋友祈禱」。卡尼也取消11日前往德國參加慕尼黑安全會議的行程。

卑詩省長尹大衞（David Eby）說，這是令人「難以置信」的悲劇。在加拿大，大規模槍擊案極為罕見。

這是加國自2020年以來最致命槍擊，當時東部諾瓦斯科細亞省1名槍手殺害13人並縱火造成9人死亡；加國隨後對持有槍枝祭出多項限制，但在農民和獵人反對下撤回進一步設限計畫。

加國最嚴重校園槍擊是1989年12月，1名槍手在魁北克省蒙特婁綜合理工學院殺害14名女學生並殺傷13人後自盡。

加拿大卑詩省坦布勒嶺中學10日發生嚴重槍擊案，法醫在學校前面發表談話。 （路透）
加拿大卑詩省坦布勒嶺中學10日發生嚴重槍擊案，法醫在學校前面發表談話。 （路透）

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

