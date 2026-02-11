和平獎得主穆哈瑪迪獄中受虐 諾獎委員會促伊朗放人

穆哈瑪迪因長達30年捍衛女權及廢除死刑的奮鬥，2023年在獄中獲頒和平獎，但支持她的組織8日表示，穆哈瑪迪上週又被判處7年半的新刑期。(路透)

挪威諾貝爾 委員會今天發表聲明，對2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗 人權活動人士穆哈瑪迪去年12月被捕後遭受的暴力對待「深感震驚」，呼籲伊朗當局立即釋放。

現年53歲的穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）因長達30年捍衛女權及廢除死刑 的奮鬥，2023年在獄中獲頒和平獎，但支持她的組織8日表示，穆哈瑪迪上週又被判處7年半的新刑期。

諾貝爾委員會（Nobel Committee）引用來自伊朗境內「可靠且記錄詳實」的消息來源指出，穆哈瑪迪去年12月12日在東北部城市麥什赫德（Mashhad）參加一名人權律師的葬禮時，遭到暴力逮捕。委員會痛斥，穆哈瑪迪在拘留期間遭受肢體虐待，目前也正處於威脅生命的惡劣對待中。

當時，伊朗檢察官曾對媒體表示，穆哈瑪迪在葬禮上發表挑釁言論，並鼓動在場人士「高喊違規口號」、「擾亂秩序」。

諾貝爾委員會在今天的聲明中強調，穆哈瑪迪遭受的待遇屬於殘酷、不人道且有辱人格的懲罰，已嚴重違反國際人權法。委員會指出：「穆哈瑪迪的遭遇，是伊朗在發生大規模抗爭後實施殘暴鎮壓的又一殘酷案例；在那些抗爭中，無數男女為了追求自由、平等與基本人權不惜冒著生命危險。」

委員會最後呼籲伊朗當局「立即確保穆哈瑪迪獲得必要的醫療救助」。