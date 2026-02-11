我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

帝國大廈馬年櫥窗揭幕 金、紅駿馬奔騰

緊張升溫？中東美軍基地「愛國者飛彈轉移至機動卡車」專家不樂觀

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國衛星公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）1月17日和2月1日的衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地的愛國者飛彈系統設置有所變化。（路透）
美國衛星公司星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）1月17日和2月1日的衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地的愛國者飛彈系統設置有所變化。（路透）

隨著美國與伊朗自1月以來緊張升高，路透10日報導，衛星影像分析顯示，中東多處美軍基地近期均可見加強部署跡象；美國在中東最大基地、卡達烏代德空軍基地的美軍，更將愛國者飛彈裝入機動戰術卡車，意味可更快轉移位置。

美國在伊拉克、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、阿聯、阿曼、土耳其、印度洋的狄耶戈加西亞島都有基地。關注軍事和國際事務的衛星影像研究計畫「Contested Ground」分析師古德欣德說，比較2月初和1月的衛星畫面，中東多地可見增加飛機等軍備部署。

在烏代德基地，2月初可見愛國者飛彈安裝在M983重型增程機動戰術卡車（HEMTT）。古德欣德說，這將讓愛國者的機動性大增。

決定將愛國者飛彈部署在機動卡車而非半固定發射站，代表可迅速部署展開打擊，或在伊朗發動攻擊時進行防禦性轉移，也顯示風險也正增加。目前不清楚上述飛彈是否仍在HEMTT，路透暫無法取得五角大廈發言人置評。

2月1日衛星畫面顯示，烏代德空軍基地多達10套MIM-104愛國者防空系統安裝在HEMTT；另外，有1架RC-135偵察機、3架C-130式力士型運輸機、18架KC-135空中加油機和7架C-17運輸機。先前在1月17日，該地有14架空中加油機和2架C-17運輸機。

在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地，2日的影像顯示，該地某處有17架F-15E戰機、8架A-10雷霆式戰機、4架C-130運輸機和4架機種不明的直升機；1月16日相同地點的畫面解析度低，無法辨識所有飛機。

該基地另一處2日可見停放一架C-17和一架C-130運輸機，以及4架EA-18G咆哮者電戰機；1月25日相同地點的照片未見任何飛機。

此外，沙國的蘇爾坦親王基地2日可見一架C-5銀河式運輸機和一架C-17運輸機。去年12月6日，該地有5架疑似是C-130運輸機的飛機。在狄耶戈加西亞島，6日影像顯示，該地飛機比1月31日觀察到的數量多7架。在阿曼的杜漢基地，1月25日和2月10日的照片比較也顯示該地飛機增加。

伊朗聲稱，去年夏天美、以轟炸伊朗核設施等軍事目標後，伊朗已重建其飛彈庫存。伊朗在德黑蘭附近、克爾曼沙、瑟姆南、波斯灣附近都設有地下飛彈設施。衛星影像顯示，伊朗無人機航艦夏希德．巴格瑞號1月27日現身在距離南部港市阿巴斯約5公里處，10日該艦也在阿巴斯附近。

伊朗 五角大廈 無人機

上一則

索馬利亞客機衝出跑道滑進海邊 機上55人全數生還

延伸閱讀

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億
「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案

「談不成就來真的」川普考慮加派航艦對付伊朗 美方暫緩扣油輪方案
美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引

美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引
美特使登駐中東航母威嚇伊朗 和平獎穆哈瑪迪又遭伊判囚7年半

美特使登駐中東航母威嚇伊朗 和平獎穆哈瑪迪又遭伊判囚7年半

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯