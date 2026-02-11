烏克蘭選手頭盔印喪命同胞肖像 冬奧禁止但給1項折衷方案

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇9日在社群媒體表示，國際奧會禁止他在米蘭冬奧戴上一頂特別訂做、印有自俄羅斯2022年入侵以來喪命的烏克蘭運動員圖像的頭盔。(路透)

烏克蘭 俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇(Vladyslav Heraskevych)9日被國際奧委會(IOC)通知禁止戴印有因戰爭喪生的烏克蘭運動員肖像頭盔參加米蘭-科爾蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運 比賽。但國際奧委會改變決定，雖然仍禁止戴肖像頭盔，但同意他可以配戴黑色臂章出賽。

路透報導，赫拉斯克維奇是俯臥式雪橇獎牌熱門人選，在去年的世界錦標賽上獲得第4名，他希望國際奧會能讓他在本周稍晚的比賽中戴上這頂頭盔。他9日戴著這頂頭盔完成了第一天的官方訓練，等待國際奧會就比賽日是否允許配戴做出裁決。

他表示，這是為了向運動員致敬，「他們其中一些人還是青年奧運的獎牌得主。這代表他們是奧林匹克大家庭的一員。既然他們曾是這個奧林匹克家庭的一部分，所以我無法理解他們會找出不允許的理由。」

花式滑冰選手沙爾帕(Dmytro Sharpar)是赫拉斯克維奇在青年奧運會時的隊友，他的圖像也在頭盔上，還有拳擊手伊什成柯(Pavlo Ishchenko)、冰球選手羅吉諾夫(Oleksiy Loginov)等人。他說，有些人是在前線陣亡；至少有一人是在試圖向烏克蘭同胞分發援助物資時喪生。

赫拉斯克維奇說：「對我而言，向這些運動員致敬非常重要。我們也必須展現烏克蘭為了自由付出的巨大代價。」

奧林匹克憲章第50.2條規定，在任何奧林匹克場館、場地或其他區域，均不允許任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳。國際奧會9日指出，烏克蘭的滑行運動總會並未就配戴這頂頭盔一事提出申請。

美聯社報導，國際奧委會10日在同意赫拉斯克維奇配戴黑色臂章出賽，稱「這項決定是一種折衷方案」。

國際奧委會發言人亞當斯 (Mark Adams)表示：「我認為，我們試圖以同理心與理解來回應他的訴求。他已在社群媒體與訓練期間表達立場，如大家所知，我們不會阻止他在記者會、賽後採訪或其他場合表達自己。我們認為，這是在目前情況下的一個良好折衷。」

目前尚不清楚他是否會配戴臂章。國際奧委會也指出，過去曾禁止選手配戴臂章，但願意針對赫拉斯克維奇破例。不過，亞當斯強調，這並不代表所有選手都可配戴臂章，並且若赫拉斯克維奇選擇配戴，臂章上不得出現任何文字。

烏克蘭總統澤倫斯基也就此事發聲，他在Instagram貼文中表示，他想感謝這位雪橇選手「提醒世界，我們這場抗爭所付出的代價」。