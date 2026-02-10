我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過「保護台灣法案」 中對台動武恐被踢出國際金融圈

微軟比IBM更「便宜」？AI燒錢時代 科技巨擘定價邏輯生變

日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

編譯高詣軒／即時報導
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本時報和時事通訊社10日報導，日本眾議院8日大選競選活動的最後幾天，社群媒體上出現大量關於修憲和國家安全的討論。首相高市早苗月2日在競選演說首次直接提及修憲問題、表態希望著手修憲後，對此表達支持的貼文翌日迅速傳播。

時事通訊社利用社群媒體分析工具Brandwatch，收集1月27日至2月7日期間，社群媒體X上約1783萬則提及各政黨的貼文，轉發的貼文也包括在內，並從中找出包含政策相關關鍵字的貼文，例如「消費稅」、「政治獻金」、「憲法」和「國家安全」等。

結果顯示在競選初期，貼文主要關注自民黨的餐券回扣醜聞等政治獻金以及消費稅議題。但在1月底，媒體報導指出自民黨和日本維新會的執政聯盟占優勢後，提及修憲和安全問題的貼文數量激增，這包括日本的防衛能力和安保3文件等，超過先前的議題。

時事通訊社說，由於當時媒體民調預測執政聯盟將大勝，人們對高市能推進其外交和安全議程的預期提高，網路上對這些政策支持與反對的爭論也愈演愈烈。

提及修憲的貼文數量，從1月27日眾院選戰正式開跑當天的約1.6萬則，在2月7日選前一天增加到約18.2萬則，激增10倍以上。支持修憲的貼文內容包括，「讓我們修改憲法，成為『正常國家』」等。貼文提及安全政策的次數也攀升，截至選戰結束時達到約13.2萬次，幾乎是競選開始時的5倍。

高市2日表達希望修改憲法，表明將自衛隊寫入憲法條文的意願。自民黨8日在眾院大選拿下3分之2席次的修憲門檻後，高市9日召開記者會時也提到修憲，表示「我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰」。

日本 社群媒體 眾院

上一則

義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

延伸閱讀

「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票

「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票
藍憂賴仿高市早苗走激情選戰路線 強調抗中、武裝

藍憂賴仿高市早苗走激情選戰路線 強調抗中、武裝
日大選牽動地緣政治 鄭麗文盼東亞和解、台海無事

日大選牽動地緣政治 鄭麗文盼東亞和解、台海無事
高市早苗國會大勝 日股飆漲慶賀 日圓先貶後升

高市早苗國會大勝 日股飆漲慶賀 日圓先貶後升

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議