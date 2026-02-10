嚴寒與高溫同時存在 全球迎史上第5熱的1月

全球暖化持續，世界各地極端高溫事件已由異常逐漸成為常態。（路透）

歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，儘管美國與歐洲遭遇一波寒流侵襲，全球仍經歷了有紀錄以來第五熱的1月。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）指出，1月下旬，極地噴射氣流將冰冷空氣吹向歐洲與北美，導致北半球出現嚴重寒潮。

然而，資料顯示，全球多數地區的月均溫仍高於平均值，包括北極大片地區與北美西部。

歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF）氣候策略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）說：「2026年1月明確顯示出，氣候系統有時會在同一時間，讓某些地區遭遇嚴寒，另一些地區卻承受著極端高溫。」

全球1月平均氣溫比工業化前水準高出攝氏1.47度。

哥白尼氣候變化服務還說，歐洲經歷了自2010年以來最寒冷的1月，月均溫為攝氏2.34度。

與此同時，美國遭遇一場強烈冬季風暴，從新墨西哥州 到緬因州 都降下大雪並出現嚴重結冰，造成交通癱瘓，並與超過100人死亡有關。

報告指出，全球仍處於由人類活動驅動的長期暖化趨勢中，2024年創下有紀錄以來最熱的一年，2023年排名第二，2025年則是第三高 溫的一年。