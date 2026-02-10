支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

捲入艾普斯坦案的英國首相施凱爾9日離開首相府唐寧街十號。(美聯社)

上台僅19個月的英國首相施凱爾 (Keir Starmer)雖然從沒見過已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)，與艾普斯坦性犯罪毫無關聯，卻可能因為艾普斯坦案而受到池魚之殃，成為第一個因此下台的世界領袖。2024年入主唐寧街的施凱爾，在艾普斯坦醜聞風暴之前，支持度已經走下坡，醜聞如今愈演愈烈，施凱爾執政面臨全面危機。施凱爾9日表示，將努力為留在首相職位奮戰。

施凱爾任命工黨(Labour Party)大老曼德森(Peter Mandelson)出任英國駐美大使，曼德森與艾普斯坦關係密切的內幕細節從去年開始陸續曝光。施凱爾開除曼德森，並為任命曼德森道歉，曼德森也辭去英國議會上議院職務。目前英國警方正在調查曼德森是否洩露市場敏感訊息給艾普斯坦。

施凱爾9日在國會會議中對工黨國會議員表示不會下台。他說：「我參與的每一場戰役，最後都得到勝利。」他表示：「我不打算放棄我獲得的授權與我對國家的責任。」

施凱爾幕僚長麥斯威尼(Morgan McSweeney)由於當初舉薦老師曼德森，周末期間已經請辭。唐寧街首相官邸的公關主任9日也辭職，幾個小時之後，蘇格蘭工黨(Scottish Labour Party)黨魁薩瓦爾(Anas Sarwar)公開呼籲施凱爾下台。但也有官員和議員支持施凱爾，包括副首相拉米（David Lammy）和外交大臣古柏（Yvette Cooper）。

益普索(Ipsos)最近民調 顯示，僅20%英國人喜歡施凱爾，討厭施凱爾則有70%。政黨支持度方面，工黨目前排行第三，落後於走反移民民粹主義路線的英國改革黨(Reform UK)及保守黨(Conservative Party)。

63歲的施凱爾在英國政壇算是新秀，2015年才進入下議院。檢察官出身的施凱爾很少發表慷慨激昂的演說或喊出讓群眾朗朗上口的選舉口號，而是喜歡用冗長、認真的句子探討公平正義與責任。