歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

編譯中心／綜合9日電

歐盟統計局公布的最新數據顯示，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人，較2023年下降8%。其中與性剝削有關的案例仍是大宗，占46%。

中央社報導，這份統計報告顯示，2024年歐盟的27個成員國中，有12個國家通報並登記的人口販運受害者人數較2023年增加，14個成員國通報並登記的人數減少，另有一個成員國的通報人數沒有變化。

部分國家表示，通報並登記的受害者人數增加，一定程度反映了打擊人口販運組織力道提升，以及針對人口販運問題的重視程度提高。

根據報告，2024年歐盟登記在案的人口販運受害者人數為9678人；涉嫌人口販運者共有7966人，經定罪的2599人。在所有登記在案的人口販運受害者中，女性或女童占63%。涉嫌與已經定罪的人口販運者中，女性所占比率皆不到25%，分別為24%、21%。

這份報告也提到，2024年間通報的受害者中，約46%是受到性剝削；約37%的人面臨強迫勞動。

至於受害者的國籍，報告指出，64%來自非歐盟國家。

分析近年趨勢，受到強迫勞動的人口販運受害者人數明顯增加。2014年至2018年間，這個類別的受害者所占比率介於14%至21%；自2019年起，比率則上升至28%至41%。

此外，報導指出，部分國家受害者人數上升，是因為警方加強了偵查力度和改善了報案程序。為了應對這些波動，歐盟在2024年持續推動修訂「歐盟反人口販運指令」，重點包括將強迫婚姻和非法收養納入人口販運的法律定義，並要求各成員國建立更完善的「國家轉介機制」（NRM），以統一受害者的識別標準。對明知是受害者而使用其服務的人，例如明知性服務提供者是被迫的卻仍消費進行刑事處罰。

但由於人口販運屬於「黑數」極高的犯罪，官方登記的人數通常僅是冰山一角。通報人數的「減少」並不一定代表犯罪消失，有時可能反映了偵查資源的轉移。

歐盟

