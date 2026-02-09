我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

S媽傳請律師和具俊曄爭遺產 小S怒：造謠的人心思骯髒

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

「選高市還是比較好」扛責女相 高市一口號狂吸選票

記者雷光涵／即時報導
日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內心的深層期待。圖為高市的支持者選前參加造勢大會。（歐新社）
日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內心的深層期待。圖為高市的支持者選前參加造勢大會。（歐新社）

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃8日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。

田崎對日本媒體分析，以往「就是討厭自民黨」的中間選民，被高人氣的高市吸引回到自民黨。2024年石破茂政權掙脫不了「政治與金錢」的陰影，在大選慘敗，這次自民黨提名涉及金錢醜聞的候選人，但選前沒有受到太大影響。

田崎指出，這次選舉，自民黨沒有出現「政治與金錢」或「增稅」等大的扣分議題。競選期間，高市「電視辯論會落跑」及「日圓弱勢」的發言，一度出現危機，但沒造成太大批評聲浪。「選高市還是比較好」的氣氛，一直維持到投票日。

田崎認為，高市揭示「承接安倍路線」，但她不是單純模仿安倍而已，特別是解散眾院的決策。曾是安倍晉三心腹的內閣官房參與今井尚哉，反對本屆會期一開始即解散眾院，建議今年底前再解散。高市不接受，只與官房長官木原稔等少數心腹討論並做出決策，明確表態：「席次無法過半數，我會負起責任」。

田崎說，敗選負責是理所當然的事，但高市刻意說出來，並處處強調自民黨公認候選人是「我親自挑選的人」。挺身而出的態度，及不畏風險、扛起自身責任的作風，塑造作為領導者的強烈魅力。

日本經濟新聞社論分析，作為首位女性首相，高市成功打造「煥然一新」的形象，聚集日本社會對變化的期待。加上社群媒體助力，自民黨重新吸引了保守派與年輕選民的支持。

神戶大學教授砂原庸介被朝日新聞問到，石破政府時期，自民黨選舉接連失利，高市上任後究竟改變了什麼？他說，選民對高市有高度好感，女性首相是關鍵。她成功塑造擺脫男性主導、老舊政治的形象。

砂原指出，對無黨派的中間選民來說，或許也有「好不容易誕生的女性首相，不該在短短3個月內就下台」的心理。保守派的國民民主黨在前年眾議院選舉及去年參議院選舉，吸走自民黨支持者的票，但高市成為首相以後，自民黨的基本盤就難被動搖。

朝日提問，被視為保守的高市受支持，是否代表日本社會正在走向「保守化」？砂原表示，應該與所謂的極右化不同，更像是「自然的保守化」。不是「趕走外國人」這種強硬的排外主義，而是覺得「外國觀光客不守規矩令人困擾」，溫和的保守思維在社會擴散。

砂原認為，出現自然的保守化是因為日本社會正在失去餘裕，人們強烈地想保護自己的生活，社會上漸漸不能接受「互助」的理念。比起互助，繳稅、社會保障支出，更單純地被當做一種財務負擔。

日本 眾院 安倍

上一則

財務告急 聯合國催繳美國欠債鉅額46億美元

延伸閱讀

高市記者會 談食品消費稅減免、訪美及修憲

高市記者會 談食品消費稅減免、訪美及修憲
高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難
強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙
日眾院大選 自民黨狂勝跨2/3門檻 川普賀高市

日眾院大選 自民黨狂勝跨2/3門檻 川普賀高市

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP