高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

日本首相兼自民黨總裁高市早苗（左）9日在東京自民黨總部舉行記者會，發表勝選談話。（歐新社）

日本 首相兼自民黨總裁高市早苗 享有高人氣，8日眾院選舉拿下歷史性大勝，她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，高市早苗在記者會上說明今後的施政方針，也談了外交、安全保障、中國問題，強調「要加強國防、自己的國家要自己守護」。雖然講的內容和以前差不多，但語氣明顯更穩，也更直接了。「原因很簡單，她現在有底氣了」。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，說白一點，直到8日為止，高市早苗在自民黨內一直算是「弱主」，雖然在民眾中的人氣很高，但黨內的主流其實並不站在高市早苗這一邊。

和高市早苗想法接近，被劃為偏鷹派的安倍 派，在這幾年的選舉中，人數幾乎被砍半；矢板明夫說，反而是石破茂、菅義偉、岸田文雄等強調外交、避免衝突的鴿派，長期掌握黨內主流。這讓高市早苗就算想法很清楚，很多時候也只能說，卻不一定推得動。

但這次選舉，把整個局面翻轉了。矢板明夫表示，這不是單純多拿幾席，而是絕大多數的選民直接替高市早苗的路線背書。等於是告訴自民黨：日本要走的方向，就是高市早苗的政策主張，要帶領日本前進的方向。「她在黨內的地位，已經完全不可同日而語」。

矢板明夫表示，所以你會看到，高市早苗現在談安全保障時，不再拐彎抹角。「她很直接地說，日本的安全環境很嚴峻，不能再自我安慰」，該準備的要準備，該強化的同盟要強化。對話可以談，但前提是日本自己站得住。

這一點，正好和石破茂的歷次記者會形成鮮明對比。矢板明夫表示，石破一直相信，只要把外交做好、避免誤判，衝突就能壓下來；但高市早苗的想法是，如果沒有實力當後盾，外交只會變成退讓。放到台灣問題上也是一樣，高市早苗願意把台海情勢直接當成日本安全的一部分來看，而石破則始終比較保留。勝選明確替這場路線之爭做出了選擇。日本選擇了高市早苗，而不是石破。

「也因此，日本正式進入了一個新的階段」。矢板明夫表示，有人說是「安倍2.0」，也可以直接說，就是「高市早苗時代」。這是一個更加正視現實威脅、更重視嚇阻力量、也更清楚看待台灣重要性的日本。