中道聯合慘敗 49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

日本在野中道聯合共同代表野田佳彥8日舉行記者會發表談話。（路透）

日本 富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院 選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定，執政的自民黨橫掃316席，取得超級多數大獲全勝。反觀老盟友公明黨與立憲民主黨 合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下49席，銳減超過7成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫9日在幹部會議已提出請辭，以示負責。

本次選舉在小選舉區289席、比例代表176席，共465席中一決高下。選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席；公明黨與立憲民主黨則共172席。

最終自民黨豪取316席，單獨跨越修憲所需的2/3席次門檻，締造二戰後單一政黨占超級多數首例；聯立夥伴維新會則取得36席，執政陣營總計拿下352席。

中道聯合則慘敗，較選前剩餘不到1/3席。9日下午召開幹部會議，會後共同國會對策委員長笠浩史證實，野田與齊藤已提請辭去代表職務，以示負責。

中道聯合預計2月11日召開議員總會，並於13日舉行新任代表選舉。

齊藤鐵夫曾任國土交通大臣、環境大臣，從1993年至今連續當選12屆眾議院議員。野田佳彥從2000年起擔任眾議院議員，之後連任至今；曾任財務大臣、首相，他是日本戰後歷任首相中第二年輕者，僅次於初任首相時的安倍晉三。