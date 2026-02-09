我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普表面道賀私下暴怒？傳不滿日本拖延5500億投資「恐想反悔」

美債市場迎變數？華許新構想有2種可能走向

中道聯合慘敗 49席縮水逾7成 野田佳彥、齊藤鐵夫引咎請辭

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本在野中道聯合共同代表野田佳彥8日舉行記者會發表談話。（路透）
日本在野中道聯合共同代表野田佳彥8日舉行記者會發表談話。（路透）

日本富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定，執政的自民黨橫掃316席，取得超級多數大獲全勝。反觀老盟友公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下49席，銳減超過7成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫9日在幹部會議已提出請辭，以示負責。

本次選舉在小選舉區289席、比例代表176席，共465席中一決高下。選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席；公明黨與立憲民主黨則共172席。

最終自民黨豪取316席，單獨跨越修憲所需的2/3席次門檻，締造二戰後單一政黨占超級多數首例；聯立夥伴維新會則取得36席，執政陣營總計拿下352席。

中道聯合則慘敗，較選前剩餘不到1/3席。9日下午召開幹部會議，會後共同國會對策委員長笠浩史證實，野田與齊藤已提請辭去代表職務，以示負責。

中道聯合預計2月11日召開議員總會，並於13日舉行新任代表選舉。

齊藤鐵夫曾任國土交通大臣、環境大臣，從1993年至今連續當選12屆眾議院議員。野田佳彥從2000年起擔任眾議院議員，之後連任至今；曾任財務大臣、首相，他是日本戰後歷任首相中第二年輕者，僅次於初任首相時的安倍晉三。

日本 眾議院 民主黨

上一則

年輕選民心碎喊「我要出走」 泰大選進步派受挫、人才外流憂慮升溫

延伸閱讀

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局
日本眾議院全席次出爐 高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

日本眾議院全席次出爐 高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻
高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院
自民黨眾院單獨確保逾300席 1955年創黨來最高紀錄

自民黨眾院單獨確保逾300席 1955年創黨來最高紀錄

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差