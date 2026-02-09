我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃中場秀「壞痞兔」穿64號球衣 代表什麼意思？

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

泰國大選 泰自豪黨獲勝囊括200席

編譯高詣軒／綜合8日電
泰國總理阿努廷8日在武里南一個投票所投票。（歐新社）
泰國總理阿努廷8日在武里南一個投票所投票。（歐新社）

泰國8日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自豪黨可望和其他黨派組成聯合政府，由阿努廷續任總理。

泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配。只要獲得眾議員過半數支持，即可當選下任總理。

美聯社報導，約93%的投票站已公布結果，據泰國國家選舉委員會在其網站上公佈的即時計票結果顯示，泰自豪黨在選區席次領先，已拿下 194 個席位，改革派人民黨116席居次，上一個執政黨「為泰黨」則拿76席。

若加上比例代表席次，泰自豪黨可望拿下至少200席，成為第一大黨。

路透報導，人民黨領導人納塔彭表示，「看起來我們不是第一名」，將接受人民的決定，若阿努廷組閣，人民黨將扮演反對黨。納塔彭這番說法，似已認輸。

阿努廷領導的泰自豪黨，被視為保皇派軍方勢力的主要捍衛者。阿努廷自去年9月起擔任總理，此前他曾在其前任、為泰黨總理貝東塔內閣任職。貝東塔因不當處理與柬埔寨邊境衝突，被控違反道德規範而下台。

去年12月，阿努廷在面臨不信任投票威脅後解散國會重新選舉。

半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事仍是泰國人敏感話題，也是現任總理阿努廷鞏固其保守派「泰自豪黨」支持的一種手段，他將自己塑造成務實嚴肅、勇於在必要時使用軍力的總理。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的泰國政治專家納蓬說，阿努廷的泰自豪黨自詡為真正願意在邊境衝突採取主動行動的政黨，是就此問題立場最強硬、最鷹派的黨。

阿努廷有充分理由在競選活動聚焦泰柬衝突。泰柬7月、12月的兩輪衝突在泰國引發民族主義情緒高漲，也損害阿努廷政治對手的聲譽。作為前總理塔信家族權力根基的民粹主義「為泰黨」，就在泰柬衝突相關政治鬥爭受重創。

倫敦大學比較政治專家洛林說，時值民眾對軍方參與政治及保守菁英日益不滿，泰柬邊境衝突則已大幅增強泰國軍隊的威信。

泰柬12月初又爆發邊境衝突後，阿努廷政府同月就解散眾院，為大選做準備。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞計畫學者奎特松說，泰自豪黨致力宣傳愛國主義、民族主義訊息。

一名警察8日在曼谷一個投開票所看著選務人員唱票。（歐新社）
一名警察8日在曼谷一個投開票所看著選務人員唱票。（歐新社）

泰國 邊境 東南亞

上一則

日防相小泉：與中對話窗口始終開放

下一則

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局

延伸閱讀

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國大選阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政
泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政
日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員

日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員
泰國大選 政治金童皮塔：盼在台北睡醒迎接真正總理

泰國大選 政治金童皮塔：盼在台北睡醒迎接真正總理

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F