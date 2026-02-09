泰國大選 泰自豪黨獲勝囊括200席

泰國總理阿努廷8日在武里南一個投票所投票。（歐新社）

泰國 8日舉行眾議院大選，初步開票結果顯示，總理阿努廷的「泰自豪黨」成為第一大黨，領先原本民調看好的改革派「人民黨」，泰自豪黨可望和其他黨派組成聯合政府，由阿努廷續任總理。

泰國法律規定，500席眾議員中，400席由選區候選人產生，另100席依政黨得票比例分配。只要獲得眾議員過半數支持，即可當選下任總理。

美聯社報導，約93%的投票站已公布結果，據泰國國家選舉委員會在其網站上公佈的即時計票結果顯示，泰自豪黨在選區席次領先，已拿下 194 個席位，改革派人民黨116席居次，上一個執政黨「為泰黨」則拿76席。

若加上比例代表席次，泰自豪黨可望拿下至少200席，成為第一大黨。

路透報導，人民黨領導人納塔彭表示，「看起來我們不是第一名」，將接受人民的決定，若阿努廷組閣，人民黨將扮演反對黨。納塔彭這番說法，似已認輸。

阿努廷領導的泰自豪黨，被視為保皇派軍方勢力的主要捍衛者。阿努廷自去年9月起擔任總理，此前他曾在其前任、為泰黨總理貝東塔內閣任職。貝東塔因不當處理與柬埔寨邊境 衝突，被控違反道德規範而下台。

去年12月，阿努廷在面臨不信任投票威脅後解散國會重新選舉。

半島電視台報導，分析家說，泰柬交戰或許停歇，但此事仍是泰國人敏感話題，也是現任總理阿努廷鞏固其保守派「泰自豪黨」支持的一種手段，他將自己塑造成務實嚴肅、勇於在必要時使用軍力的總理。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞 研究院的泰國政治專家納蓬說，阿努廷的泰自豪黨自詡為真正願意在邊境衝突採取主動行動的政黨，是就此問題立場最強硬、最鷹派的黨。

阿努廷有充分理由在競選活動聚焦泰柬衝突。泰柬7月、12月的兩輪衝突在泰國引發民族主義情緒高漲，也損害阿努廷政治對手的聲譽。作為前總理塔信家族權力根基的民粹主義「為泰黨」，就在泰柬衝突相關政治鬥爭受重創。

倫敦大學比較政治專家洛林說，時值民眾對軍方參與政治及保守菁英日益不滿，泰柬邊境衝突則已大幅增強泰國軍隊的威信。

泰柬12月初又爆發邊境衝突後，阿努廷政府同月就解散眾院，為大選做準備。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞計畫學者奎特松說，泰自豪黨致力宣傳愛國主義、民族主義訊息。