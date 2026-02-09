英媒曝北韓接班劇本：金與正若掌權秒殺政敵 攝政至金主愛上台

我的頻道

編譯盧思綸／綜合8日電
北韓領導人金正恩胞妹金與正2019年出訪越南河內。（美聯社）
北韓領導人金正恩胞妹金與正2019年出訪越南河內。（美聯社）

英國太陽報報導，北韓最高領導人金正恩疑似正為政權接班布局，一旦發生突發狀況，如早逝或被迫退位，他的胞妹金與正可能在短期內接手，並在掌權後「數小時內」展開清洗處決，以最快速度壓制質疑聲浪、鞏固控制，直到金正恩13歲的女兒金主愛準備好接班。報導更形容，金正恩以高壓統治聞名，但「妹妹金與正可能更狠」。

太陽報引述北韓領導層觀察平台NK Leadership Watch創辦人兼主任麥登（Michael Madden）說法稱，金與正長期被視為最立即的潛在接班人；她一旦上台，勢必會以恐怖統治快速立威，而且會貫徹到底。麥登說：「如果她接掌政權，可能殺雞儆猴，掌權第一天就對能找到的最大目標下手。」

金與正長期身處北韓勞動黨核心，經常對外發表強硬談話，被視為金正恩身邊最親近的決策圈人物，對其公開行程與政治操作具有影響力。北韓內部另有傳聞指，2014年金正恩一度未公開露面期間，金與正曾協助代行部分權力。

金與正若接班，角色可能更像「攝政者」，先確保體制不受動搖、把反對勢力壓到最低，待金主愛年齡與政治條件成熟，再完成權力移交。

外界近年多次注意到金主愛出現在飛彈試射等高調場合，並在多個經過安排的公開活動中與金正恩同框；南韓情報圈也長期研判，她是可能的「推定接班人」，但迄今未被正式指名。

已故領導人金日成1948年建立北韓，權力在家族內傳承至金正日，再到金正恩，這套世襲體制的核心目標之一是讓家族統治「防政變」，能在危機時刻仍維持高度可控。

金正恩在2013年曾以叛國、企圖推翻政權等罪名處決叔父張成澤。報導因此推論，這在北韓權力鬥爭中可視為「清洗也會動到自家人」的前例，並暗示若發生權力交接，整肅可能更快更狠。

至於接班的可能時間表，麥登推估，下一階段或許在未來5年左右逐步推進；即使內部已完成安排，真正公開可能要到2030年代才更清楚。

