法國、加拿大硬起來 在格陵蘭設領事館 回擊川普奪島威脅

大批民眾6日在丹麥格陵蘭島首府努克參加加拿大新領事館的開幕儀式，當天法國和加拿大分別在努克開設領事館。(新華社)

法國與加拿大 在丹麥 自治領土格陵蘭 首府努克設立的領事館6日正式開館，釋出支持丹麥與格陵蘭、並關切北極地緣政治穩定的明確訊號。外界解讀，法、加此舉除深化在地外交布局，也是在回應美國近來對格陵蘭主權的強硬言論。

前法國駐越南大使普瓦里耶當天就任法國駐努克總領事，法國成為首個在格陵蘭島設立領事機構的歐盟國家。

法國總統馬克宏去年6月訪問格陵蘭島期間宣布，法國將在此設領事館。法國外長巴羅上月稱，法國在格陵蘭島開設領事館是一個「政治信號」。

加拿大外長阿南德5日在丹麥會見了丹麥外交大臣拉斯穆森。她表示，作為北極國家，加拿大與丹麥正攜手合作，致力於維護北極地區的穩定、安全與合作。

早在2024年，加拿大就已承諾在格陵蘭島開設領事館。原定於去年11月舉行的開館儀式，因惡劣天氣被迫推遲。

丹麥國際問題研究所北極問題專家加德指出，法加兩國開設領事館「是向川普表明，他對格陵蘭島和丹麥的侵略行為並不僅關乎這兩地，也關係到其他盟友」。

歐洲智庫安全與防務分析師尼森表示，法加開設領事館讓格陵蘭島問題成為歐洲問題的戰略一環，「後續影響關係到歐洲乃至全球」。格陵蘭自1992年起與歐盟建立起特殊外交關係。

此外，美國北極研究委員會主席丹斯4日表示，格陵蘭人健康狀況不良、沒有自由、在就業市場受歧視，加入美國將會對他們有許多益處，並對丹麥格陵蘭籍國會議員拉森表示「美國的支票已寄出」，引起拉森強烈批評。

丹斯表示，格陵蘭對美國國家安全與歐洲的安全都極為重要，只有美國這個國家與川普這樣的領導人才能確保這塊領土的安全，美國的作為不只為了美國的人民，對北約會員國都有利。

他認為格陵蘭若加入美國會有許多益處，美國從二戰就進入當地保衛格陵蘭至今，美國是世界上最富裕的經濟體也是最強大的國家，若是有美國在，「好事就會發生」（Good things will happen）。

對於強取他國領土的質疑，丹斯重申國家安全的重要性，他也說格陵蘭唯一一次被併吞是在丹麥占領格陵蘭的時候。