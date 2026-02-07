高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日出席競選活動。(路透)

日本 首位女首相高市早苗 推崇英國第一位女首相「鐵娘子」柴契爾夫人，不過比起強調性別，對中國採取強硬立場、確立工作狂形象及善於溝通，才是形塑高市領導風格的主要元素，並有望助她贏得眾議院大選。

中央社引述法新社報導，64歲的高市早苗的民調聲勢高漲，似乎有望在8日的眾議院選舉大勝。

高市她就任首相後對移民問題表現強硬，也毫不避諱可能激怒中國的議題。例如高市去年11月的「台灣有事」發言導致日中陷入外交爭端，中國今年初宣布對日本實施軍民兩用物品出口管制，北京並傳出同步收緊稀土對日出口。

此外，她經常參拜東京的靖國神社，該神社供奉近250萬陣亡將士的亡靈，因合祀第二次世界大戰的甲級戰犯，被其他亞洲國家視為日本過去軍國主義的象徵。

高市大學時曾是重金屬樂團的鼓手，她上月與訪問日本的南韓總統李在明一同演奏K-pop歌曲，將這項音樂才能發揮得淋漓盡致。

她效法自身政治導師、已故前日本首相安倍晉三的作風，一上任就積極拉攏美國總統川普 ，致贈高爾夫球袋與推桿等禮物，並特地以美國牛招待川普。

儘管高市稱柴契爾（Margaret Thatcher）夫人是自己的政治偶像，迄今幾無跡象顯示她打算打性別牌爭取支持。

雖然高市選前承諾要讓內閣性別比例達到北歐國家的水準，她的18位內閣閣員中僅有兩名女性。

為應對選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，達成速度遠快於日本人氣歌手YOASOBI以熱門歌曲35天達成的紀錄，不少知名YouTuber也直言「播放次數不太正常」。外界認為，背後有龐大的廣告費支撐，熟悉社群媒體選戰操作的專家也指出，相關廣告預算恐怕不只數億日圓。

https://www.youtube.com/watch?v=yLx9Rs0h9Ao