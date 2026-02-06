馬斯克轟禁社媒如「暴君」 西班牙總理反擊：批評像犬吠

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
西班牙擬禁止16歲以下青少年使用社群媒體。(路透)
西班牙擬禁止16歲以下青少年使用社群媒體。(路透)

西班牙擬禁止16歲以下青少年使用社群媒體，西班牙總理桑傑士宣布相關措施後，遭科技大亨馬斯克與Telegram創辦人度洛夫抨擊。總理5日引用西文名言「犬吠之聲，前行之證」，將犬改為「科技寡頭」，暗喻他們的批評如犬吠。

根據西班牙廣播電視公司(RTVE)報導，科技大亨、社群平台X所有人馬斯克(Elon Musk)先前在X上發文，批評西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)日前宣布擬禁止西班牙16歲以下青少年及兒童使用社群媒體的計畫。

馬斯克在推文中怒斥桑傑士「卑劣」，封他為「暴君」、「西班牙人民的叛徒」及「法西斯極權主義者」。

社群媒體Telegram創辦人度洛夫(Pavel Durov)4日也加入戰局，在Telegram上發文，聲稱桑傑士打算實施的監管政策會威脅人們在網路上的自由。

度洛夫警告，西班牙政府這項決定可能會讓西班牙以保護為藉口，走上監控和審查之路，變成一個「監控國家」。

桑傑士也不甘示弱，5日在X上發文反擊，引用相傳出自西班牙文學名著唐吉軻德(註：實際出處仍有爭議)，唐吉軻德對僕人桑丘(Sancho)說的名言「任憑犬兒吠叫吧，桑丘，這證明我們正在前行的路上」，但他將「犬兒」(los perros)改成「科技寡頭」(tecno-oligarcas)，並標示斜體以示強調。

他寫道，「任憑科技寡頭們叫囂吧，桑丘，這證明了我們正在前行的路上」(Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.)，以諷刺2位科技富豪的批評就像犬吠。

這句西班牙名言常用來比喻，當人做正事時，不必理會批評和嘲諷，那些雜音正是走在正確道路上的證明。

在此之前，桑傑士與馬斯克已在X平台上，針對西班牙移民合法化的新政展開論戰。

桑傑士政府在1月27日宣布，為填補西班牙勞動缺口，今年將推動大規模移民「特別合法化」政策，預計惠及50萬名非法移民，申請過可獲得1年居留權與工作權，合法進入勞動市場與社會保險體系。

新法案除了在西班牙國內遭受右翼與極右翼等反對派強烈抨擊外，馬斯克1月29日也在X轉發一則「西班牙剛將50萬非法外星人合法化以打擊極右派」的推文，並寫下「哇」(Wow)表示震撼。

對此，桑傑士當晚在X以英文推文回應道，「火星可以等，人道不能等」(Mars can wait. Humanity can’t.)，引起西班牙媒體大幅關注並報導這場社群平台上的唇槍舌劍。

桑傑士對社群媒體採取的強硬立場與相關措施，部分遭到歐盟駁回，尤其是立法追究社群媒體負責人對平台出現仇恨言論的責任，歐盟表示，歐盟法律應著重在平台本身，而非個人。

不過，桑傑士態度堅決，他5日在西班牙工業部舉辦的會議上表示，「民主的聲音不會被演算法的科技寡頭壓制」。

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」
馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢
科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠
2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留