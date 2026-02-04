我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

日本暴雪 1月下旬後釀30人死逾300傷 多人鏟雪時遇難

編譯中心／綜合3日電
日本東北部青森縣2日持續降雪，民眾在房屋附近清理積雪。(路透)
日本東北部青森縣2日持續降雪，民眾在房屋附近清理積雪。(路透)

日本多地連日來遭遇強降雪，房屋屋頂和道路積雪嚴重。據日本總務省消防廳發布的數據，截至當地時間3日6時，自1月下旬以來，強降雪已導致30人死亡，逾300人受傷。

大公報綜合日本「每日新聞」報導，日本氣象廳表示，連日來的冬季氣壓導致從日本北部到西部日本海一側普遍降雪，部分地區遭遇數十年一遇的大雪，積雪厚度達到往年同期的6倍左右。

青森市區積雪厚度1日下午達到1.83米，創下該市自1986年以來首次降雪量超過1.8米。青森縣知事宮下宗一郎2日表示，已要求日本自衛隊協助救災。氣象廳指出，從1月21日至2月3日上午，降雪量合計以新潟縣魚沼市守門的3.33米最多。

據日本總務省消防廳數據，截至當地時間3日早上6時，自1月20日以來因大雪死亡的人數已達30人，包含北海道3人、青森縣4人、秋田縣6人等；另有324人受傷，包含109人重傷、215人輕傷，其中傷情最為嚴重的是青森縣的98人，其次為新潟縣的93人。多名死者因鏟除積雪時，從屋頂跌落或被埋入雪中遇難。

青森縣一名91歲女性死者屍體被厚雪覆蓋，身邊發現雪鏟，警方相信她被屋頂積雪擊中，最終導致窒息而亡。另外還有部分民眾是遭到大雪壓垮倉庫、車庫受傷。

報導指出，氣象部門提醒，隨著寒潮緩和，多個日本海沿岸地區已停雪，2月7日至9日又會有一波大雪，提醒民眾在除雪時要注意安全，防範雪崩。

