鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

民調樂觀 高市考慮「自衛隊入憲」 非核3原則也可能修改

編譯高詣軒／綜合報導
日本首相高市早苗二日在日本長野縣參加競選活動。（路透）
日媒最新民調顯示，自維執政聯盟可能在8日眾議院大選拿下2/3席次，將達到提案修憲門檻。共同社2日報導，兼任自民黨黨魁的首相高市早苗當天在選舉演說中，強調有意將自衛隊寫入憲法第9條。

日本憲法第9條主要內容包括放棄戰爭、不維持武力、不承認交戰權，使其被稱為「和平憲法」。高市說，「為何不能在憲法寫上自衛隊」，希望各方能讓她為此修憲。高市還說，日本國會憲法審查會長由在野黨議員擔任，完全無法有所進展，希望打破這種局面。

中道改革聯合共同代表野田佳彥2日則說，將堅持不擁有、不生產、不引進核武的「非核三原則」，打造不再引發戰爭、不被捲入戰爭的國家。

自維兩黨去年10月在聯合執政協議中，就載明將成立修改憲法第9條相關條文的起草協議會。另據朝日新聞1月報導，兩黨人士在達成結盟協議前會晤時，曾採納讓自衛隊成員恢復二戰時代軍階稱謂的計畫，以符合「國際標準」，這也引發防衛省擔憂和困惑。

消息人士透露，防衛大臣小泉進次郎去年11月20日曾與幾位維新會國會議員討論此事，翌日小泉就在網路節目支持維新會提議，表示就個人立場，認為顯然有必要透過修憲使自衛隊地位明確化，恢復舊職銜可在尋求修憲時同時著手。

此外，高市去年11月在眾院被問及是否堅持非核三原則時，僅說三份安保相關文件修改工作即將開始，還未到由她說明具體內容的階段。維新會也曾主張應檢討非核三原則。

共同社去年11月已引述多位日本政府消息人士報導，高市正探討伴隨修改3份安保相關文件，一併修改非核三原則中的「不引進」，擔心該原則將使日方無法允許美軍載核船艦停靠日本，削弱突發事態發生時的美國核嚇阻力。

經濟方面，路透2日報導，自民黨最新民調樂觀，使日本繼續推行大規模支出和減稅政策的可能性增加。

若自民黨大勝，將鞏固高市對該黨的控制，並為其擴張性財政政策提供授權，可能加劇外界對日本財政的擔憂並推高債券殖利率

鑒於日本許多政黨呼籲暫停或削減消費稅，部分分析家則說，自民黨若大勝，其實可能防止日本採取若干在野黨所提極端減稅或支出計畫。

以色列限額重啟拉法關卡 難解加薩困境 停火第二階段進展緩

