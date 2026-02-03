她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例移植

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
世界首例接受「協助死亡」者捐贈臉部移植的受贈者卡爾梅（左二），2日與西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布龍大學醫院手術團隊合影。(路透)
西班牙巴塞隆納知名的瓦爾德赫布龍大學醫院（Vall d'Hebron）2日表示，已完成一項具開創性的臉部移植手術；該名女性捐贈者為全球首例，在接受協助死亡程序之前，事先同意捐出自己的臉部。

路透與泰晤士報報導，院方在聲明中指出，這項複雜手術涉及移植臉部中央區域的複合組織，並以捐贈者的臉部組織為受贈者進行重建，動員約100名專業人員參與，包括精神科醫師與免疫學家。院方發言人基於隱私理由未透露手術的確切日期，僅表示是在2025年秋季期間完成。

院方表示，捐贈者罹患一種限制壽命的醫療疾病，並依據西班牙法律獲准接受協助死亡，最終選擇捐出自己的器官與組織，包括臉部。瓦爾德赫布龍大學醫院整形外科與燒燙傷部門主任巴雷特（Joan-Pere Barret）表示，捐贈者曾特別詢問是否可以捐出臉部。他說：「這是對他人之愛與慷慨的最高表現。」

醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）指出，這名捐贈者展現出「令人啞口無言的成熟程度」。她說：「一名已經決定結束自己生命的人，卻將其中一個遺願奉獻給一名陌生人，並給了她如此重大的第二次機會。」

受贈者對外僅以名字卡爾梅（Carme）稱呼。她因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，影響說話、進食與視力，手術前兩個月一直為保住性命而奮戰。由於捐贈者的死亡是在合法的協助死亡規範下事前規劃，外科醫師得以事先完成血型及其他特徵的配對，並提前進行詳細規劃。巴雷特表示，這使醫師能夠最佳化臉部骨骼結構的重建。

卡爾梅在記者會上首次公開新的外貌，並表示康復情況進展良好，已足以恢復多數日常活動。她說：「移植過程一切都進行得非常順利，雖然我仍在復原中。當我在家中照鏡子時，我會想，我開始看起來更像我自己了。」

她接著表示：「我可以說話了，也開始進食，移植區域已有感覺，能喝水、喝咖啡。我不介意走上街頭，也能過正常的生活。我想一年後，我會完全恢復，狀況非常好。」

巴雷特表示，手術前三周與捐贈者的一次訪談對他產生了深遠影響。他說：「捐贈者唯一關心的，是她的臉是否仍可使用。她全程面帶微笑，儘管疾病帶來諸多限制，仍表達出能夠幫助他人的喜悅。」

西班牙法律禁止捐贈者家屬與受贈者接觸。卡爾梅表示，她對捐贈者心懷感激，但認為若見面會相當困難，因為自己可能會產生依附，「長期來看並不好」。她補充說：「我在心中想像她，並向她致謝。」

▲ 影片來源：YouTube＠Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

