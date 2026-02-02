日相藉口手傷 電視辯論放鴿子卻照常上街拉票 網友批：高市落跑

日本自民黨總裁兼首相高市早苗（中）以手腕疼痛為由，缺席電視辯論，卻照常上街頭拉票，引發批評。(歐新社)

日本眾議員 大選預定8日投開票，1月31、2月1日分別是選前的黃金周末、超級星期天，朝野政黨黨魁均把握假日在街頭造勢與上電視參加辯論會；目前在各家民調 暫居領先的自民黨總裁（黨魁）兼首相高市早苗1日以手腕疼痛為由，放原本答應上的日本放送協會（NHK）政論節目鴿子，卻照常上街頭拉票，引發在野黨及網友批評。

朝野十幾個政黨的黨魁及黨籍候選人都正在日本各地街頭，在寒冬中拉票和發表演說。由立憲民主黨籍與公明黨籍眾議員組成的新在野黨「中道改革聯合」（中道）共同代表、前首相野田佳彥1日公開表明，將視該黨此次的得票狀況「負起責任」。

根據日本共同社1日發布的最新電話民調，在「比例代表」部分，回答將投給自民黨的受訪者為三成六一，比上周增加6.9個百分點；中道也增加兩個百分點至一成三九。在「小選區」部分，回答將投給執政聯盟黨籍候選人的受訪者為四成四，比上周增加四個百分點；在野黨籍候選人為二成六五，比上周增加三點七個百分點。

上述節目為NHK招牌的「日曜討論」，原定1日上午由11個朝野政黨黨魁公開脣槍舌戰，高市卻臨時缺席。對此，日本共產黨委員長田村智子在社媒Ｘ寫道，在該節目直播前半小時，製作單位才被告知高市不來了，使NHK方面陷入一片混亂。

高市則在Ｘ發文指稱，「關於我受傷的情況；其實是在這幾天的造勢活動現場和熱情支持我的民眾握手時，因為手被用力拉扯而受傷，由於我有類風濕性關節炎的宿疾，才造成手部腫脹」。

然而，高市在上述Ｘ發文還提到，「為了向諸位傳達自民黨政策的重大轉向，今天我也將前往（日本中部的）岐阜及愛知」。這顯示她將「帶傷助選」。

日媒報導說，臨時缺席該節目，可能和高市不願被在野黨黨魁等高層公開質問她與「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）間的關係有關。她也因此在網路上被「炎上」，日本網友以關鍵字「＃高市逃げた（高市落跑）」批評她藉故開溜。

高市放該節目鴿子，連政治立場接近的極右翼在野黨參政黨代表（黨魁）神谷宗幣也挺不下去。神谷坦言，高市放鴿子很糟糕，她說自己身體不適，要是之後卻在街頭發表演說，必定會被批評為逃避參加辯論會，「我感到很可惜」。

日本眾議院選舉將於2月8日投開票，朝日新聞民調顯示，自民黨選情持續走強，有望單獨大幅過半，與聯合執政的日本維新會合計，甚至可能突破300席。

相較下，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷。調查顯示，中道在單一選區的席次，可能大幅低於公告前的106席，甚至跌落至一半以下；比例代表方面同樣缺乏動能，整體恐較兩黨公告前合計的167席大幅縮水。