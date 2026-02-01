川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

美國總統川普。(路透)

幾天前威脅對古巴 困頓經濟實施實質性石油 封鎖的美國總統川普 今天表示，為達成協議，華府正與哈瓦那領導層談判。

法新社報導，川普在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對記者表示：「古巴是個失敗國家為時已久，但現在他們沒有委內瑞拉扶持。因此，我們正在與古巴的人士對話—古巴最高層人士，看看會有什麼發展。」

「我認為我們將會和古巴達成協議。」但是他沒有透露相關協議可能的具體內容。

自1月3日美國推翻時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，第2任川普政府不斷升高對佛州南方這個由共產政權統治的島國施壓。馬杜洛治下的委內瑞拉曾是哈瓦那緊密盟友，也是古巴至關重要的油源。

這位共和黨籍總統1月29日簽署行政命令，威脅對向古巴出售石油的國家加徵關稅。僅數小時後，哈瓦那的加油站隔天便出現民眾大排長龍。

川普和出身邁阿密（Miami）古巴流亡社群的國務卿魯比歐（Marco Rubio）從未掩飾希望促成哈瓦那政權更迭。

在馬杜洛倒臺後，川普警告哈瓦那要「盡快達成協議」，否則將面臨他沒有具體說明的後果。

川普曾表示：「古巴不會獲得更多石油或資金：零！」他聲稱古巴「隨時可能崩潰」。