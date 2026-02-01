委內瑞拉外交讓步特赦數百政治犯 被關押美國人全獲釋

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯上周五宣布特赦數百名囚犯後，素以拘押政治犯惡名昭著的埃利科伊德監獄外聚集大批欣喜的囚犯家屬。（路透）

委內瑞拉 臨時總統羅德里格斯1月30日宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）數周後，羅德里格斯提出的最新重大改革。

中央社引述法新社報導，羅德里格斯在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。她表示，將提出一項「涵蓋自1999年至今政治暴力時期的全面特赦法案」。

她說：「這項法案將有助撫平政治對抗所造成的傷痕，這些對抗是由暴力與極端主義煽動。該法案將使我們的國家找回正義。」羅德里格斯同時宣布，將針對建立新司法體系舉辦「全國大型諮詢會議」。

另外，她也宣布計畫關閉位於首都卡拉卡斯、惡名昭彰的埃利科伊德（El Helicoide）監獄。人權團體指出，馬杜洛執政時期，政治犯曾在該處遭情報單位拷打。

她表示，原本興建做為購物中心的埃利科伊德監獄，未來將轉型為服務警察家庭和鄰近社區的「體育、文化及商業中心」。

美國當局30日表示，所有已知被委內瑞拉關押的美國公民 都已獲釋，這被視為委國新領導層重大外交讓步。

而在這項宣布的數小時前，秘魯裔美國政治犯魯以爾(Arturo Gallino Rullier)獲釋。非政府組織(NGO)「刑事司法論壇」(Foro Penal)的西米歐布(Gonzalo Himiob)在X上發文表示：「他已在前往美國的路上。」魯以爾於去年11月被捕，罪名不詳。

委內瑞拉多年來經常以間諜、策畫攻擊等各種罪名逮捕外國人。外國政府長期以來一直指控這些罪名是捏造的，逮捕行動實際上無異於劫持人質。委內瑞拉政府數據顯示，自美軍擄走馬杜洛後，已有約800名囚犯獲釋，但人權組織的經核實數目僅約300人。監察組織Foro Penal指出，截至1月28日委國仍有711名政治犯在囚。