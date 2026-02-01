我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

西班牙允50萬無證 就地合法 總理對嗆馬斯克

編譯梁采蘩／綜合31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一反近年來歐洲與美國反移民右派浪潮，西班牙總理也為此與全球首富馬斯克隔空交火。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左派政府27日宣布將接納約50萬名無證移民，給予最長一年的合法居留身分，並開放工作許可。該計畫將以皇家法令形式通過，無須經國會表決。

這項措施引發右翼陣營強烈反彈。極右派呼聲黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）指控桑切斯「仇視西班牙人」，並稱此舉是在「加速一場入侵」。

科技富豪馬斯克也加入批評行列，在X上轉貼馬來西亞裔右派人士張千里（Ian Miles Cheong）的貼文連結。

該貼文將西班牙政府的開放移民計畫形容為「選舉工程」，寫道：「西班牙剛讓50萬名非法移民合法化，目的是『擊敗極右派』。」貼文表示：「邏輯很簡單：把50萬人合法化，讓他們快速取得公民身分，等於直接引進一個龐大、對左派心存感激、忠誠度極高的投票群體。」

桑傑士隨即反擊馬斯克，回應他的貼文寫道：「火星可以等，人類不能。」馬斯克旗下太空公司SpaceX正研發「星艦」火箭，積極推動人類登陸火星的計畫。

桑傑士主張，移民對西班牙經濟至關重要。西班牙去年經濟成長率達2.8%，不僅高於歐元區平均預期的兩倍以上，也顯示勞動力需求持續存在。

非法移民 馬斯克 火星

上一則

日本「過度旅遊」對策地區 擬從47處增至百處

下一則

拉法開放前夕 以再襲加薩釀32死 以高官首提約7萬巴人喪命

延伸閱讀

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島

艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島
傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空
試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車

試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克