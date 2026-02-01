西班牙允50萬無證 就地合法 總理對嗆馬斯克

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一反近年來歐洲與美國反移民右派浪潮，西班牙總理也為此與全球首富馬斯克 隔空交火。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左派政府27日宣布將接納約50萬名無證移民，給予最長一年的合法居留身分，並開放工作許可。該計畫將以皇家法令形式通過，無須經國會表決。

這項措施引發右翼陣營強烈反彈。極右派呼聲黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）指控桑切斯「仇視西班牙人」，並稱此舉是在「加速一場入侵」。

科技富豪馬斯克也加入批評行列，在X上轉貼馬來西亞裔右派人士張千里（Ian Miles Cheong）的貼文連結。

該貼文將西班牙政府的開放移民計畫形容為「選舉工程」，寫道：「西班牙剛讓50萬名非法移民 合法化，目的是『擊敗極右派』。」貼文表示：「邏輯很簡單：把50萬人合法化，讓他們快速取得公民身分，等於直接引進一個龐大、對左派心存感激、忠誠度極高的投票群體。」

桑傑士隨即反擊馬斯克，回應他的貼文寫道：「火星 可以等，人類不能。」馬斯克旗下太空公司SpaceX正研發「星艦」火箭，積極推動人類登陸火星的計畫。

桑傑士主張，移民對西班牙經濟至關重要。西班牙去年經濟成長率達2.8%，不僅高於歐元區平均預期的兩倍以上，也顯示勞動力需求持續存在。