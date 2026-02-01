會費缺繳金額創下新高 聯國資金7月恐見底

我的頻道

編譯中心／綜合31日電
聯合國祕書長古特瑞斯警告，聯合國正面臨「立即財政崩潰」風險，呼籲各成員國繳納應繳費用。（路透）
聯合國祕書長古特瑞斯1月30日說，多個會員國未依規定繳交會費，已使聯合國瀕臨迫在眉睫的財務崩潰，資金最快恐在7月前見底。他強調，去年實際到位金額僅占應繳款項的77%，未繳金額創下新高。

古特瑞斯在致各會員國駐聯大使的信函中，警告聯合國已陷入嚴峻財政形勢，「危機正在加劇，威脅到項目施展，有財政崩潰之虞。在不久將來，這狀況將變更差……現實形勢十分嚴峻：除非大幅改善資金募集情況，否則我們無法全面執行去年12月批准的2026年項目預算。」。如資金耗盡，聯合國的人道工作將受打擊，例如協調援助的部門須關閉，文職人員或要無薪工作或被裁撤，只有像聯合國兒童基金會、聯合國難民署、世界糧食計劃署之類預算依賴一般捐款的機構仍可運作。

聯合國現行財務規定更帶來雙重打擊，即聯合國就算因資金不足而無法執行部分計畫，仍須向會員國退還未執行的款項。古特瑞斯還說，僅1月，聯合國就被迫退還2.27億美元，但這些錢從未進入聯合國帳戶。

古特瑞斯的副發言人哈克30日稱，古特瑞斯已致函全部會員國，提醒聯合國正面臨的嚴峻狀況。據哈克轉述，古特瑞斯闡述會員國拖欠會費與上述必須退款未執行預算款項給會員國的規定，在這兩個問題疊加下，使聯合國財政狀況雪上加霜。

哈克指，全部193個會員國中，2025年雖有逾150個繳納會費，但遭拖欠的會費總額仍達15.6億美元，比2024年增加一倍。他示警說，只要上述兩個問題持續未解，聯合國就需面對資金枯竭的現實風險。

聯合國營運支出歷來主要靠成員國繳交的「分攤會費」和「自願捐款」，憲章對成員國的強制年度會費金額要求取決於其經濟規模。目前全部成員國的繳費捐獻中，以美國和中國排頭兩名，分別佔22%（逾8.2億美元）和20%（近6.8億美元）。

另，美國去年未繳交聯合國一般預算的分攤款，對維和行動的資助也僅提供原預期金額的30%。美聯社1月30日報導，幾位聯合國匿名官員透露，美國目前積欠聯合國一般預算21.96億美元，包括今年的7.67億美元和過去幾年欠款，另就聯合國廣泛維和行動的預算，積欠18億美元。

古特瑞斯承認聯合國存在結構性財務風險，催促各成員國繳清會費，或至少修改條款令聯合國毋須歸還未真正收取的資金。

聯合國

