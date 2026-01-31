我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「完美北京行」鋪路

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。這項計畫一反近年來歐洲與美國反移民右派浪潮，西班牙總理也為此與全球首富馬斯克隔空交火。

每日郵報報導，數百名主要是男性的人群在巴塞隆納市中心的巴基斯坦領事館外排隊，準備申請「無犯罪紀錄證明」，這是移民身分合法化計畫所要求的必要文件之一。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左派政府27日宣布將接納約50萬名無證移民，給予最長一年的合法居留身分，並開放工作許可。該計畫將以皇家法令形式通過，無須經國會表決。

這項措施引發右翼陣營強烈反彈。極右派呼聲黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）指控桑切斯「仇視西班牙人」，並稱此舉是在「加速一場入侵」。

科技富豪馬斯克也加入批評行列，在X上轉貼馬來西亞裔右派人士張千里（Ian Miles Cheong）的貼文連結，並且只用一字評論：「哇。」原貼文已累計已超過1800萬瀏覽次數。

該貼文將西班牙政府的開放移民計畫形容為「選舉工程」，寫道：「西班牙剛讓50萬名非法移民合法化，目的是『擊敗極右派』。」貼文表示：「邏輯很簡單：把50萬人合法化，讓他們快速取得公民身分（對許多人來說最短只要兩年），等於直接引進一個龐大、對左派心存感激、忠誠度極高的投票群體。」

桑傑士隨即反擊馬斯克，回應他的貼文寫道：「火星可以等，人類不能。」馬斯克旗下太空公司SpaceX正研發「星艦」火箭，積極推動人類登陸火星的計畫。

根據這項新措施，凡無犯罪紀錄，且能證明自己在2025年12月31日前至少已在西班牙居住滿五個月的外籍人士，都可申請身分合法化，預計4月起受理，6月底結束。符合資格者將先取得一年期居留許可，之後可再申請延長。

桑傑士主張，移民對西班牙經濟至關重要。西班牙去年經濟成長率達2.8%，不僅高於歐元區平均預期的兩倍以上，也顯示勞動力需求持續存在。

西班牙主要在野黨人民黨與呼聲黨聯手抨擊政府，認為這將刺激更多非法移民湧入。呼聲黨表示將向最高法院提起訴訟，試圖阻止政策上路。

非法移民 馬斯克 火星

上一則

川普施壓核談判 伊朗急晤普亭 部署千架無人機為1目的

下一則

艾普斯坦檔案新曝光資料 驚爆安德魯「四肢著地」跪趴在女子身上

延伸閱讀

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空
試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車

試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車
烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機

烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機
特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫