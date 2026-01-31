輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光

我的頻道

編譯中心／綜合30日電
北韓防長努光鐵日前疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金主愛的背部，引發外界揣測恐遭肅清風險。(朝中社)
北韓官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金主愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清的風險。不過，根據朝中社隨後的報導，努光鐵至少目前仍「健在」。

南韓中央日報報導，專門報導北韓消息的媒體《Daily NK Japan》25日重新檢視相關畫面。引發爭議的影像拍攝於5日，當天金正恩正視察為悼念派往俄羅斯參戰士兵而興建的紀念館工地，女兒金主愛、妻子李雪主、妹妹金與正以及外務相崔善姬一同參與植樹作業。

根據報導，金主愛與父親金正恩一同參與植樹活動，並親自拿起鏟子。金正恩拿著鏟子作業時，金主愛站在後方。此時，努光鐵走近金主愛，輕拍她的背部兩次，隨後以手勢示意她向前。

在後方目睹這一幕的李雪主隨即走向金主愛。畫面隨後切換，可見金主愛已移動到努光鐵對面、靠近金正恩的位置，並加入鏟土作業。Daily NK Japan總編輯高英起分析，在北韓，非血緣關係人士觸碰身為最高領導人家族「白頭血統」的身體極為罕見，「很可能被視為不敬行為」。

高英起表示，據了解，金正恩在正式活動結束後會反覆觀看相關影片，嚴格檢視幹部的態度與言行；過去也曾有不少幹部，據傳因在會議中打瞌睡或表現出不當態度而遭處決。

不過，「Daily NK Japan」27日進一步報導指出，努光鐵25日仍陪同金正恩視察萬壽台創作社，並出席指導表彰派往俄羅斯士兵的雕塑製作場合，但僅憑此一活動，仍不足以斷定他已安然無恙。

另據北韓中央通信社報導，金正恩30日出席位於黃海南道殷栗縣的一項建設工程開工儀式，並宣布將在國內1/3地區實施「改造」計畫，推動公共衛生設施、休閒園區以及工業廠房建設。

北韓因武器計畫遭到多國制裁，長年面臨經濟低迷與糧食短缺困境。北韓一向被外界批評，發展軍事與非法武器置於民生之上。

平壤最近著手重啟觀光旅遊，在濱海和山區開發豪華度假村，以爭取急需的外匯收入。

金正恩 北韓 俄羅斯

