輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光

北韓防長努光鐵日前疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金主愛的背部，引發外界揣測恐遭肅清風險。(朝中社)

北韓 官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩 女兒金主愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清的風險。不過，根據朝中社隨後的報導，努光鐵至少目前仍「健在」。

南韓中央日報報導，專門報導北韓消息的媒體《Daily NK Japan》25日重新檢視相關畫面。引發爭議的影像拍攝於5日，當天金正恩正視察為悼念派往俄羅斯 參戰士兵而興建的紀念館工地，女兒金主愛、妻子李雪主、妹妹金與正以及外務相崔善姬一同參與植樹作業。

根據報導，金主愛與父親金正恩一同參與植樹活動，並親自拿起鏟子。金正恩拿著鏟子作業時，金主愛站在後方。此時，努光鐵走近金主愛，輕拍她的背部兩次，隨後以手勢示意她向前。

在後方目睹這一幕的李雪主隨即走向金主愛。畫面隨後切換，可見金主愛已移動到努光鐵對面、靠近金正恩的位置，並加入鏟土作業。Daily NK Japan總編輯高英起分析，在北韓，非血緣關係人士觸碰身為最高領導人家族「白頭血統」的身體極為罕見，「很可能被視為不敬行為」。

高英起表示，據了解，金正恩在正式活動結束後會反覆觀看相關影片，嚴格檢視幹部的態度與言行；過去也曾有不少幹部，據傳因在會議中打瞌睡或表現出不當態度而遭處決。

不過，「Daily NK Japan」27日進一步報導指出，努光鐵25日仍陪同金正恩視察萬壽台創作社，並出席指導表彰派往俄羅斯士兵的雕塑製作場合，但僅憑此一活動，仍不足以斷定他已安然無恙。

另據北韓中央通信社報導，金正恩30日出席位於黃海南道殷栗縣的一項建設工程開工儀式，並宣布將在國內1/3地區實施「改造」計畫，推動公共衛生設施、休閒園區以及工業廠房建設。

北韓因武器計畫遭到多國制裁，長年面臨經濟低迷與糧食短缺困境。北韓一向被外界批評，發展軍事與非法武器置於民生之上。

平壤最近著手重啟觀光旅遊，在濱海和山區開發豪華度假村，以爭取急需的外匯收入。