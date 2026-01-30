私爬墳墓、隨地便溺...中國遊客減少 日本人叫好「希望一直這樣下去」

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

受日本 首相高市早苗 「台灣有事」言論影響，中國政府去年底開始對公民發出赴日旅遊警告，本月26日再次呼籲公民在農曆新年期間避免前往日本。日本媒體《週刊新潮》日前報導，中國遊客驟減讓觀光 地民眾欣喜表示，「多虧中國發出旅遊警告，中國團客都沒了」。

報導中指出，去年11月中國政府呼籲公民不要前往日本旅遊。由於日本的經濟政策高度倚賴外國遊客，當時日本媒體大幅報導恐重創日本經濟。根據日本政府觀光局統計，去年12月中國赴日旅客數量較前一年同期下降了45%，明顯看出團體旅客大幅減少的趨勢。

不過，京都祇園町南側地區協議會幹事太田磯一表示，「多虧中國發出旅遊警告，中國團客都沒了」，語氣中充滿慶幸。

他說：「（中國）散客還是有來，但他們不會惹麻煩。像以前那樣亂丟菸蒂的情形沒有了，白牌車變少了，也沒人會在車道中央喧嘩拍照，更沒有人追著舞妓偷拍。中國團客不僅不消費，還製造麻煩，當地居民都希望能一直這樣下去。」

位於東京淺草的飯店業者也抱怨「吹風機經常不見」，一家飯店經理表示，「以前大約3成是中國客人，現在只剩1成，甚至不到。為了吸引其他國家的遊客，我們將原本1萬日圓(約64美元)的房價，調降至8000到9000日圓(約58美元)。雖然整體營收略微下滑，但中國遊客減少，我們並不覺得遺憾。」

原因在於「退房後的房間實在太髒，裝著湯汁的泡麵碗還放在地上，空的購物袋和箱子散落一地。備品也經常被拿走，洗髮精、便條紙、鞋拔或杯子等便宜東西就算了，就連吹風機也經常被偷。等聯絡上客人時，對方已經回國，我們只能認賠」。

另一方面，有些觀光景點在中國政府發出旅遊警告後，中國遊客數量並無明顯改變。距離金澤約一個半小時車程的風景名勝白川鄉一家民宿老闆娘表示：「我們的客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量也沒有減少的感覺。外帶客人依舊在店家門口大排長龍。」

但這裡發生的事情令人直搖頭。民宿老闆娘說：「路上到處都是垃圾，每年都有空罐頭和食品包裝紙被扔進雪裡。春天雪融了之後，垃圾就散落在地上。他們甚至闖入私人土地，倒臥在新雪裡，或者爬上別人的墳墓。中國政府的禁令根本沒效，我更擔心取消這些措施後，更多人湧入的後果。」

在以夢幻藍色湖水和枯立落羽松知名的北海道美瑛「白金青池」景點，一位當地農民透露，「那棵熱門的『聖誕樹之木』距離最近車站有2、3公里，附近沒有計程車，中國遊客成群地拖著行李箱走過去。地面結冰，走起來很花時間，他們常常在中途『上廁所』。」他說，從車站到樹的路上，「到處看得見隨地便溺的痕跡。還有農民說，他去自家倉庫的時候，撞見一個陌生的中國人正在『解放』。」

報導指出，從日本各地的觀光現況來看，中國發出赴日旅遊警告後，整體而言變化不大。即使是稍受影響的地區，也已進行業務重整，重新振作。札幌飯店旅館協同組合理事長安藤雅信表示：「疫情期間失去中國觀光客，我們就已經記取教訓。如今，絕大多數旅宿業者與觀光業型態，都在努力避免偏重單一國家或地區客源，以分散風險。」