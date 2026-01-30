英國教首位女性大主教就任 63歲馬來利公開譴責厭女症

我的頻道

編譯中心／綜合29日電
面對教會過去在保護機制上的疏失，63歲的馬來利承諾將領導一個「始終傾聽被忽視者聲音的機構，其中也包括那些常被辜負的教會虐待受害者與倖存者」。(美聯社)
面對教會過去在保護機制上的疏失，63歲的馬來利承諾將領導一個「始終傾聽被忽視者聲音的機構，其中也包括那些常被辜負的教會虐待受害者與倖存者」。(美聯社)

馬來利(Sarah Mullally)28日在倫敦聖保羅大教堂(St Paul's Cathedral)舉行的傳統儀式中，正式獲任命為坎特布里大主教，成為英國國教會首位女性領袖。馬來利公開譴責厭女症，她表示「公平地說，無論是在世俗工作中還是在教會中，我都曾遭遇過厭女症。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，63歲的馬來利曾擔任倫敦主教八年，她說「我一直明白，人們可能會覺得我身為女性在教會中的任命難以接受」。她補充說：「我希望能夠提供一個空間，在那裡我可以熱情款待大家，傾聽他們的擔憂，並在某種程度上找到某種方式，讓我們至少能夠以這種方式建立夥伴關係。」

另據路透報導，這座宏偉的大教堂依循古制改設法庭，舉行「當選確認儀式」(Confirmation of Election)，此為融合於宗教儀式之中的法律典禮，標誌當選的大主教依法就任。

馬來利將同時擔任全球165國、共8500萬名普世聖公宗(Anglican Communion)信徒的精神領袖。在代表英國國王查爾斯三世(King Charles III)的資深主教見證下，她正式宣誓效忠，成為第106任坎特布里大主教。

面對教會過去在保護機制上的疏失，她也承諾將領導一個「始終傾聽被忽視者聲音的機構，其中也包括那些常被辜負的教會虐待受害者與倖存者」。

禮拜也呈現了教會海納百川的面貌，除了主教和神職人員外，在地學童與合唱團也共襄盛舉，參與者遍及英國國教會及普世聖公宗。

確認儀式的措辭在數世紀間不斷演變，18世紀從拉丁文改為英文，卻始終秉承中世紀教會法的傳統根基。

禮拜中的聖歌與讀經充分反映了全球普世聖公宗的多元面貌：音樂曲目既有英國作曲家艾爾加(Edward Elgar)的聖歌，也有南非科薩語(Xhosa)的詠唱，此外還安排了英語與葡萄牙語的雙語讀經。

馬來利曾任英格蘭護理長，她於去年10月首次被任命接替威爾比(Justin Welby)成為坎特布里大主教。這項任命立即受到全球聖公會部分保守派人士的抨擊，他們反對女性擔任聖職，且在LGBTQ+議題上仍存在分歧。

馬來利將於3月在坎特布里教堂舉行陞座典禮，屆時她將發表作為大主教的首次講道，以此正式展開大主教的公眾事奉。

