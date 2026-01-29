我的頻道

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

編譯周辰陽／即時報導
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)
北韓官媒近日公開一段影像，畫面中可見國防相努光鐵疑似觸碰國家領導人金正恩女兒金主愛的背部，引發外界揣測他恐因此面臨遭肅清的風險。不過，根據朝中社隨後的報導，努光鐵至少目前仍「健在」。

南韓中央日報報導，專門報導北韓消息的媒體「Daily NK Japan」25日重新檢視相關畫面。引發爭議的影像拍攝於5日，當天金正恩正視察為悼念派往俄羅斯參戰士兵而興建的紀念館工地，女兒金主愛、妻子李雪主、妹妹金與正以及外務相崔善姬一同參與植樹作業。

根據報導，金主愛與父親金正恩一同參與植樹活動，並親自拿起鏟子。金正恩拿著鏟子作業時，金主愛站在後方。此時，努光鐵走近金主愛，輕拍她的背部兩次，隨後以手勢示意她向前。

在後方目睹這一幕的李雪主隨即走向金主愛。畫面隨後切換，可見金主愛已移動到努光鐵對面、靠近金正恩的位置，並加入鏟土作業。Daily NK Japan總編輯高英起（音）分析指出，在北韓，非血緣關係人士觸碰身為最高領導人家族「白頭血統」的身體極為罕見，「很可能被視為不敬行為」。

高英起表示，據了解，金正恩在正式活動結束後會反覆觀看相關影片，嚴格檢視幹部的態度與言行；過去也曾有不少幹部，據傳因在會議中打瞌睡或表現出不當態度而遭處決。他並引述高層脫北者與情報體系人士的看法指出，若這段影片在審查過程中被視為問題，隨著北韓在勞動黨全國代表大會舉行前出現人事調整與肅清動向，努光鐵的地位可能受到影響。

不過，Daily NK Japan 27日進一步報導指出，努光鐵25日仍陪同金正恩視察萬壽台創作社，並出席指導表彰派往俄羅斯士兵的雕塑製作場合，但僅憑此一活動，仍不足以斷定他已安然無恙。

Daily NK Japan指出，在獨裁體制下的北韓，最高領導人的「信任」並非建立在法律或制度之上，而是高度受其情緒起伏與政治考量左右。昨日仍受重用的幹部，僅因些微失誤或權力鬥爭餘波，轉瞬之間遭到清算，並非稀奇之事。

