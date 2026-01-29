哥倫比亞小飛機墜毀15人全罹難 國會議員與候選人喪命

哥倫比亞一架小型商用飛機墜毀，機上13名乘客和2名機組人員全數罹難，圖為事故現場。（取材自哥倫比亞民航局）

美聯社28日引述當局報導，一架小型飛機28日在哥倫比亞 東北部北桑坦德（Norte de Santander）省的農村地區墜毀，包括一名國會議員在內，機上15人全數罹難。

這架註冊編號為HK4709的飛機於當地時間上午11時42分自該省省會庫庫塔（Cúcuta）的機場起飛，前往群山環繞的奧卡尼亞（Ocaña）市，航程通常約40分鐘。

營運該航班的國營航空公司SATENA表示，庫拉西卡（Curasica）社區的地方官員已向當局通報飛機墜毀位置，並派出救援隊前往「評估乘客狀況」。哥倫比亞交通部隨後發表聲明指出，「在現場找到飛機後，當局遺憾確認無人生還」。

根據SATENA發布的聲明，這架小型飛機載有2名機組人員與13名乘客，其中包括36歲的眾議員金特羅（Diógenes Quintero），以及角逐國會席次的社會領袖薩爾塞多（Carlos Salcedo）。聲明指出，飛機最後一次與航管人員聯繫是在起飛後幾分鐘。官員未說明墜機原因，但表示將展開調查。

金特羅是與委內瑞拉 接壤、局勢動盪邊境 地區的知名人權捍衛者，出身當地，事故也發生在該區。他所屬政黨對其辭世表達哀悼，並形容他是一位「致力於家鄉、具有堅定服務熱忱的領袖」。哥倫比亞總統裴卓則透過社群媒體表示：「我對這些逝者深感悲痛，向他們的家屬致以誠摯慰問，願他們安息。」