我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普22日從瑞士達沃斯搭乘空軍一號返美時對記者發表談話。(路透)
美國總統川普22日從瑞士達沃斯搭乘空軍一號返美時對記者發表談話。(路透)

美國總統川普日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊；美國NBC新聞報導，川普24日在社群平台發文，改口稱讚當時在阿富汗戰鬥的英國官兵偉大勇敢，但川普沒有直接為他的言論致歉。

川普22日對福斯財經新聞網說，美國「從不需要」北約，「我們從沒真的要求過他們什麼。你知道，他們說會派遣一些部隊前往阿富汗或其他地方，他們確實派兵了，但軍隊始終和前線保持一定距離」。

阿富汗戰爭期間陣亡的3621名盟軍官兵中，1160人來自美國盟邦，當中有457人是英國官兵。

歐洲各國嚴厲批評川普言論，英國首相施凱爾也說川普這些話「無禮且駭人聽聞」。

川普24日在社群發文，改口稱「偉大且勇敢的英國官兵永遠和美國站在同一陣線」，但川普並未直接為他先前的言論致歉。

川普稱這些陣亡英軍和其他身負重傷的人是「所有戰士中最偉大的一群」，「英國軍隊擁有強大的內心和靈魂，除美國外，他們的實力舉世無雙。我愛你們，而且永遠都愛！」

施凱爾辦公室說，施凱爾24日已和川普通話討論這個問題。施凱爾辦公室在聲明中說：「首相提及在阿富汗並肩作戰、英勇無畏的英軍和美軍，他們之中許多人再也無法回到家鄉。我們絕不能忘記他們的犧牲。」

另一方面，歐洲部分政界與足球界人士正推動抵制即將於6月舉行的美加墨世界杯足球賽。德國足協副主席、德甲聖保利俱樂部主席戈特利希公開呼籲召開危機會議，認真討論抵制可能性，稱當前局勢「比冷戰時期更危險」。

此番抵制呼聲迅速獲得跨黨派響應。據悉，美國已無限期暫停75國簽證，其中包括15個世界杯參賽國及三個有望晉級的國家，嚴重阻礙球迷前往觀賽，儘管球隊代表可以豁免，但普通觀眾幾乎無法入境。

此外，歐洲各國的國防工業正以數十年來最快的速度，加緊生產無人機、戰車、彈藥及其他武器，重建自有國防產業，也降低對美國軍武巨擘的依賴。歐洲各國都增加軍事支出，並致力於研發，使歐洲快速轉向國防自主。國際戰略研究所（IISS）估計，歐洲要取代現有美製軍備及人員，約需要投入1兆美元。

川普 阿富汗 施凱爾

上一則

日相解散眾院民調跌10% 高市早苗首場政策辯論：自己國家自己守護

下一則

川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪

延伸閱讀

川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難

川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難
明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增

明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增
加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸

加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名