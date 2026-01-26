批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

美國總統川普22日從瑞士達沃斯搭乘空軍一號返美時對記者發表談話。(路透)

美國總統川普 日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗 戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊；美國NBC新聞報導，川普24日在社群平台發文，改口稱讚當時在阿富汗戰鬥的英國官兵偉大勇敢，但川普沒有直接為他的言論致歉。

川普22日對福斯財經新聞網說，美國「從不需要」北約，「我們從沒真的要求過他們什麼。你知道，他們說會派遣一些部隊前往阿富汗或其他地方，他們確實派兵了，但軍隊始終和前線保持一定距離」。

阿富汗戰爭期間陣亡的3621名盟軍官兵中，1160人來自美國盟邦，當中有457人是英國官兵。

歐洲各國嚴厲批評川普言論，英國首相施凱爾 也說川普這些話「無禮且駭人聽聞」。

川普24日在社群發文，改口稱「偉大且勇敢的英國官兵永遠和美國站在同一陣線」，但川普並未直接為他先前的言論致歉。

川普稱這些陣亡英軍和其他身負重傷的人是「所有戰士中最偉大的一群」，「英國軍隊擁有強大的內心和靈魂，除美國外，他們的實力舉世無雙。我愛你們，而且永遠都愛！」

施凱爾辦公室說，施凱爾24日已和川普通話討論這個問題。施凱爾辦公室在聲明中說：「首相提及在阿富汗並肩作戰、英勇無畏的英軍和美軍，他們之中許多人再也無法回到家鄉。我們絕不能忘記他們的犧牲。」

另一方面，歐洲部分政界與足球界人士正推動抵制即將於6月舉行的美加墨世界杯足球賽。德國足協副主席、德甲聖保利俱樂部主席戈特利希公開呼籲召開危機會議，認真討論抵制可能性，稱當前局勢「比冷戰時期更危險」。

此番抵制呼聲迅速獲得跨黨派響應。據悉，美國已無限期暫停75國簽證，其中包括15個世界杯參賽國及三個有望晉級的國家，嚴重阻礙球迷前往觀賽，儘管球隊代表可以豁免，但普通觀眾幾乎無法入境。

此外，歐洲各國的國防工業正以數十年來最快的速度，加緊生產無人機、戰車、彈藥及其他武器，重建自有國防產業，也降低對美國軍武巨擘的依賴。歐洲各國都增加軍事支出，並致力於研發，使歐洲快速轉向國防自主。國際戰略研究所（IISS）估計，歐洲要取代現有美製軍備及人員，約需要投入1兆美元。