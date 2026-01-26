WSJ：今年6大震 重塑全球政經局勢

2026年的第一個月都還沒結束，華爾街日報（WSJ）盤點已出現六場「大地震」，可能重塑今後多年全球的經濟和政治局勢。

●美國盟友尋求脫美

美國總統川普 要取得格陵蘭的重要性，可能形同德國柏林圍牆倒塌，只是柏林圍牆倒塌象徵西方的勝利，而美國若取得格陵蘭，等同為北約畫下句點，也象徵西方各國連結是建立在價值觀的時代走入歷史。為了因應情勢，加拿大與歐洲等美國盟邦，都正謀畫降低與美國連結的新策略。

●重視原料的唐羅主義

1823年的時任美國總統門羅宣示，西半球是歐洲殖民主義的禁區，號稱「門羅主義」，如今川普藉由拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，實施他的唐羅主義，且相較於過往干預拉美事務的美國總統多為扶植友好政權或建立民主制度，川普則優先考慮控制委國石油，凸顯他對天然資源的重視。

●中國不再受冷落

西方領袖先前認為，中國是目標和價值觀相悖的對手，致力於與中國脫鉤。但川普重返白宮後屢次對盟國下重手，促使多國調整對陸策略，凸顯若第三國想對美國的依賴進行避險，就須吞下對中國的疑慮，正如加國總理卡尼所言，「並非每個夥伴都認同我們所有的價值觀」。

●美晶片自主牽動台海

半導體常被稱為新石油，若是如此，那麼川普和台灣達成的貿易協議，堪比頁岩油發展。台積電將在美擴廠並生產先進晶片，顯示製造業仍能在合適條件下回流美國。美國以頁岩油達成能源自主後，降低對維護中東穩定的投入，若美國獲致一定程度晶片自主，也可能降低對維護台灣自由的投入。

●川普對Fed開戰

歷任許多總統試圖向Fed施壓利率，但沒人像川普那麼誇張。大家始終認為Fed是以美國經濟長期利益和全球穩定為出發點行事，但川普想要的是以他的議程為最優先的Fed主席，目前制度尚有護欄，但5月上任的新主席若違抗川普命令，可能面臨類似命運。

●日本 寬鬆貨幣終結

日本銀行（央行）數十年來都以零利率和購買公債等寬鬆貨幣政策，擺脫通縮困境，現在日本通膨率已遠高於零，公債殖利率 也走高。隨著日本利率上升，債務國將面臨必須提高利率的壓力。美國是全球最大借款國，尤其容易受影響。