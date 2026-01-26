川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪

美國總統川普（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。(美聯社)

美國總統川普24日警告加拿大 總理卡尼 ，若加國與中國達成協議，將對加國輸美商品祭出100%關稅 ，卡尼25日表示，無意與中國簽訂自由貿易協定。但他24日發布影片，呼籲加國民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

紐約時報24日報導，卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇演說，以不點名方式批評川普以關稅作為脅迫手段的政策後，川普對卡尼態度明顯轉變，從先前稱讚中加協議對卡尼有利，轉而以重稅威脅。

加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼24日在社媒Ｘ發布一段預錄、競選風格影片，主打「買加國貨、建設加拿大」，以對抗「外國」的經濟威脅。卡尼說：「我們不能控制其他國家做什麼，我們可以做自己的最佳顧客。我們將購買加拿大產品。我們將生產加拿大產品。」

其自由黨政府上月已宣布「購買加拿大產品政策」，推動優先採購加拿大產品，保護和優先考慮加拿大工人和產業。

彭博報導，13至17日結束訪中的卡尼透露，中方預期下調對加國油菜籽關稅，提供加國人入境免簽；作為交換，加方將允許4.9萬輛中國電動車以約6%關稅進入加國市場，而非原本100%。加國負責美加貿易的部長勒布朗24日在社媒Ｘ發文說，「加國並未尋求與中國簽署自由貿易協定。這次成果是解決幾項重要的關稅議題」。

卡尼與川普互槓；澳洲總理艾班尼斯力挺卡尼，他25日在澳洲廣播公司（ABC）電視台談話時表示：「我的朋友卡尼將於3月來澳洲訪問，並在國會發表演說。」艾班尼斯說，他贊同卡尼在瑞士達沃斯一場廣受好評的演講，「我同意他的觀點」，並且這與他先前在聯合國發表的立場一致。

外界解讀艾班尼斯此舉不僅象徵澳加雙邊關係持續升溫，也凸顯澳洲在面對美國及其他強權國家壓力之際，正積極強化與所謂「中等強國」的外交互動。