我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。(美聯社)
美國總統川普（右）24日警告加拿大總理卡尼（左），若加拿大與中國達成協議，將對加拿大輸美商品加徵100%關稅。(美聯社)

美國總統川普24日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國達成協議，將對加國輸美商品祭出100%關稅，卡尼25日表示，無意與中國簽訂自由貿易協定。但他24日發布影片，呼籲加國民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

紐約時報24日報導，卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇演說，以不點名方式批評川普以關稅作為脅迫手段的政策後，川普對卡尼態度明顯轉變，從先前稱讚中加協議對卡尼有利，轉而以重稅威脅。

加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼24日在社媒Ｘ發布一段預錄、競選風格影片，主打「買加國貨、建設加拿大」，以對抗「外國」的經濟威脅。卡尼說：「我們不能控制其他國家做什麼，我們可以做自己的最佳顧客。我們將購買加拿大產品。我們將生產加拿大產品。」

其自由黨政府上月已宣布「購買加拿大產品政策」，推動優先採購加拿大產品，保護和優先考慮加拿大工人和產業。

彭博報導，13至17日結束訪中的卡尼透露，中方預期下調對加國油菜籽關稅，提供加國人入境免簽；作為交換，加方將允許4.9萬輛中國電動車以約6%關稅進入加國市場，而非原本100%。加國負責美加貿易的部長勒布朗24日在社媒Ｘ發文說，「加國並未尋求與中國簽署自由貿易協定。這次成果是解決幾項重要的關稅議題」。

卡尼與川普互槓；澳洲總理艾班尼斯力挺卡尼，他25日在澳洲廣播公司（ABC）電視台談話時表示：「我的朋友卡尼將於3月來澳洲訪問，並在國會發表演說。」艾班尼斯說，他贊同卡尼在瑞士達沃斯一場廣受好評的演講，「我同意他的觀點」，並且這與他先前在聯合國發表的立場一致。

外界解讀艾班尼斯此舉不僅象徵澳加雙邊關係持續升溫，也凸顯澳洲在面對美國及其他強權國家壓力之際，正積極強化與所謂「中等強國」的外交互動。

卡尼 加拿大 關稅

上一則

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

下一則

菲律賓渡輪船難增至15死「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

延伸閱讀

川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難

川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難
明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增

明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增
加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸

加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名