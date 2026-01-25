菲律賓渡輪沉沒 載有350人、215人獲救已知7死

我的頻道

中央社／馬尼拉26日綜合外電報導

菲律賓官方今天表示，一艘載有超過350人、往返島嶼間的渡輪於午夜過後在菲律賓南部沉沒。救援人員目前已救起至少215名乘客，並尋獲7具遺體。

美聯社報導，菲律賓海岸防衛隊人員表示，貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3當時載有332名乘客與27名船員，在從港口城市三寶顏（Zamboanga）前往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）途中，疑似遭遇技術故障後沉沒。

渡輪翻覆地點附近的巴西蘭省（Basilan）省長哈塔曼（Mujiv Hataman）告訴美聯社，獲救乘客以及2具遺體已被送往省會伊薩貝拉市（Isabela）。

哈塔曼在伊薩貝拉碼頭表示：「我在碼頭這裡接收了37人。不幸的是，其中兩人已經死亡。」

官方表示，菲律賓海岸防衛隊與海軍已出動偵察機，並協同民間漁船，趁著巴西蘭省外海晴朗的天氣，全力進行搜救工作。

由於風暴頻繁、船隻維護不良、超載情況普遍，以及安全法規執行不力，海上事故在菲律賓相當常見。

1987年12月，渡輪唐納巴茲號（Dona Paz）與一艘油輪相撞後沉沒，造成4300多人喪生，成為全球和平時期最嚴重的海難。

