我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

奈國教堂逾百教徒遭綁架 警方兩日後才承認、展開救援

編譯中心／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

奈及利亞北部卡杜納州18日發生多間教堂綁架事件，百多名參加禮拜的基督徒遭武裝分子強行擄走。但警方最初否認事件發生，20日則改口承認確有此事，正展開救援。

中央社引述法新社報導，根據基督教高階神職人員與當地村長表示，事件在18日發生，有超過160人被從多間教堂中擄走。而一份為聯合國準備的報告也指出，有逾100人在數間教堂中遭到綁架。

但卡杜納州(Kaduna State)警察局長拉比烏(Muhammad Rabiu)及兩名高層官員最初均稱，未曾發現有任何綁架跡象，有關通報「完全不實」。

但到了20日晚間，奈及利亞國家警察發言人杭德因(Benjamin Hundeyin)發表聲明坦承，確實發生了「綁架事件」，警方已展開行動，目前的重點是「找出被綁人質的所在位置，並將他們救出來」。

在奈及利亞，被稱為「土匪」的幫派經常進行大規模綁架以索取贖金，並洗劫村莊，主要集中在這個非洲人口最多國家的北部和中部地區。

奈及利亞南部以基督徒為主、北部以穆斯林為主，國內衝突多，專家表示，這些衝突往往是不分宗教，基督徒與穆斯林都是受害者。

聯合國

上一則

法總統馬克宏在達沃斯論壇戴太陽眼鏡 網： 又被老婆打？

下一則

格陵蘭風波讓美歐緊張 烏克蘭重建計畫恐遭擱置

延伸閱讀

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲
英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另2人身亡

英籍前拳王約書亞奈及利亞車禍輕傷 另2人身亡
社論／平安夜 世界並不平靜

社論／平安夜 世界並不平靜
美國空襲奈及利亞 一文解析複雜背景出手時機

美國空襲奈及利亞 一文解析複雜背景出手時機

熱門新聞

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴