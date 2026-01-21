評估川普政府攻打風險 加拿大百年首見模擬美軍入侵

加媒20日援引兩名加拿大 政府高級官員披露，加武裝部隊近日對美國「軍事入侵」加拿大進行模擬並制定應對策略。這是加拿大一個世紀以來首次模擬應對「美軍入侵」。這次模擬反映加拿大對川普 政府風險評估的最新思考。

港媒大公報引述加拿大「環球郵報」報導，加拿大武裝部隊模擬了美國從南部入侵的場景，並預計美軍將在一周內，甚至最快兩天便可突破加拿大在陸地和海上的戰略防線。

由於加拿大缺乏足夠的軍事人員和抵禦美軍進攻所需的先進裝備，加拿大軍方設想採取「非常規作戰方式」，由小規模非正規武裝進行伏擊、無人機作戰和游擊戰，目的是對美軍占領部隊造成傷亡。

阿富汗武裝力量曾用類似戰術對抗蘇聯和美國，近年烏克蘭也在與俄軍作戰時採用類似戰術。

雖然官員與專家強調美國攻打加拿大的可能性微乎其微，相關分析僅停留在概念模型層面，並非實際作戰計畫，但學者與防務專家普遍認為，加拿大仍需大幅強化本土防衛，向美國清楚展示自身具備可靠盟友能力與自保實力，以達到戰略阻嚇效果。

官員亦指出，加美兩軍關係目前仍然正面，雙方正合作推進新的北美洲防禦系統，即「金色穹頂」，以應對俄羅斯或中國的導彈威脅。加軍同時亦曾推演來自俄羅斯或中國、針對加拿大城市及關鍵基建的導彈攻擊情境。

報導指出，加拿大是北約創始成員國，加美還是北美防空司令部合作夥伴。然而，川普重返白宮後多次要求加拿大「成為美國第51個州」，引起加民眾不滿。近期，川普不斷升級對格陵蘭 島的威脅，聲稱美國「必須得到該島」，令美國盟友人人自危。

加拿大外長阿南德在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，加拿大將於下月在格陵蘭島開設領事館。加政府還考慮派兵到格陵蘭島參加丹麥主導的軍事演習，以示對丹麥和格陵蘭島的支持。