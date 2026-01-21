我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

評估川普政府攻打風險 加拿大百年首見模擬美軍入侵

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

加媒20日援引兩名加拿大政府高級官員披露，加武裝部隊近日對美國「軍事入侵」加拿大進行模擬並制定應對策略。這是加拿大一個世紀以來首次模擬應對「美軍入侵」。這次模擬反映加拿大對川普政府風險評估的最新思考。

港媒大公報引述加拿大「環球郵報」報導，加拿大武裝部隊模擬了美國從南部入侵的場景，並預計美軍將在一周內，甚至最快兩天便可突破加拿大在陸地和海上的戰略防線。

由於加拿大缺乏足夠的軍事人員和抵禦美軍進攻所需的先進裝備，加拿大軍方設想採取「非常規作戰方式」，由小規模非正規武裝進行伏擊、無人機作戰和游擊戰，目的是對美軍占領部隊造成傷亡。

阿富汗武裝力量曾用類似戰術對抗蘇聯和美國，近年烏克蘭也在與俄軍作戰時採用類似戰術。

雖然官員與專家強調美國攻打加拿大的可能性微乎其微，相關分析僅停留在概念模型層面，並非實際作戰計畫，但學者與防務專家普遍認為，加拿大仍需大幅強化本土防衛，向美國清楚展示自身具備可靠盟友能力與自保實力，以達到戰略阻嚇效果。

官員亦指出，加美兩軍關係目前仍然正面，雙方正合作推進新的北美洲防禦系統，即「金色穹頂」，以應對俄羅斯或中國的導彈威脅。加軍同時亦曾推演來自俄羅斯或中國、針對加拿大城市及關鍵基建的導彈攻擊情境。

報導指出，加拿大是北約創始成員國，加美還是北美防空司令部合作夥伴。然而，川普重返白宮後多次要求加拿大「成為美國第51個州」，引起加民眾不滿。近期，川普不斷升級對格陵蘭島的威脅，聲稱美國「必須得到該島」，令美國盟友人人自危。

加拿大外長阿南德在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，加拿大將於下月在格陵蘭島開設領事館。加政府還考慮派兵到格陵蘭島參加丹麥主導的軍事演習，以示對丹麥和格陵蘭島的支持。

加拿大 格陵蘭 川普

上一則

去年全球觀光人次15.2億創高 北美降至1.3億 旅客最愛去歐洲

下一則

日產千架攔截無人機 烏克蘭缺少操作員 抱怨美國1件事

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔
川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣
川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職
紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲