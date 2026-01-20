西班牙鐵路三天內再傳事故 通勤列車夜撞倒塌護牆脫軌現場畫面曝光

西班牙巴塞隆納的赫利達市20日發生列車事故，一列火車撞上倒塌至軌道的護牆後失事，一名消防員站在被覆蓋的遺體旁。(歐新社)

西班牙南部兩天前才剛發生一起兩輛高鐵列車脫軌相撞的致命事故，造成至少42人死亡；巴塞隆納附近一列通勤列車20日晚間又傳出因撞上倒在鐵軌上的護欄牆而脫軌，造成列車駕駛喪生、約20人受傷。

路透社、美聯社與BBC引述緊急服務部門報導，這列近郊鐵路（Rodalies）通勤列車出事地點位於加泰隆尼亞的赫利達鎮（Gelida）附近，距離巴塞隆納約35分鐘車程。事故發生之際，強烈風暴正襲擊西班牙東北部；西班牙鐵路營運商ADIF表示，護牆倒塌很可能與橫掃加泰隆尼亞的豪雨有關。

緊急勤務部門表示，已出動20輛救護車及38個消防單位前往現場救援。天空新聞引述消防部門說法指出，經初步檢視後已確認「車廂內無人受困」，目前正檢查列車底部並擴大周邊搜索，以排除仍有其他受害者的可能性。

報導指出，當地長期面臨鐵路服務資金不足與事故頻傳的問題。消防部門則在「Ｘ」上表示：「我們將持續封鎖現場，以確保救援與清理作業能在安全狀況下進行。」乘客傷勢的嚴重程度，目前仍由緊急服務部門進一步評估中。

Imágenes impactantes del descarrilamiento de trenes de Rodalíes en Gelida, Barcelona. pic.twitter.com/Cd9JRQU4Jn — Media Oriente (@MediaOriente) 2026年1月20日

